Kreis Pinneberg.. Gleich an drei Orten im Kreis Pinneberg brachen Unbekannte in Lauben ein. In Pinneberg war in der Nacht zu Donnerstag die Kleingartenanlage Kremerwisch betroffen. Dort wurden sieben Lauben aufgebrochen, bei drei weiteren scheiterten die Täter. In der Nacht zu Mittwoch wurde die Anlage „An der Klosterkoppel“ in Uetersen zum Tatort. Dort waren sieben Lauben betroffen, in zwei Fällen blieb es beim Versuch. In der gleichen Nacht schlugen die Täter am Tornescher Pracherdamm zu, wo sie in eine Laube eindrangen. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Hinweise unter 04101/20 20.