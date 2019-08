Syrer greift zum Messer und bedroht Landsmann

Elmshorn.. Ein Mann rannte weg, ein zweiter lief ihm mit einem Messer in der Hand hinterher: Am Elmshorner Bahnhof ist es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einer Bedrohungslage gekommen. Zum Glück war ein Bundespolizist auf den Vorfall aufmerksam geworden. Acht Beamte, jeweils vier von Bundes- und Landespolizei, konnten den Täter entwaffnen.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, waren offenbar Streitigkeiten zwischen den zwei Männern Auslöser der Bedrohung. Es handelt sich um zwei Syrer, die aktuell in der Krückaustadt leben. Warum sich der 19- und der 32-Jährige in die Wolle bekamen, weiß die Polizei nicht. Bei dem Täter mit dem Messer handelt es sich um den Jüngeren. Die Polizisten forderten ihn mehrfach auf, das Messer sofort fallen zu lassen. Das tat der 19-jährige jedoch nicht. Daraufhin zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und drohten einen Schusswaffengebrauch an. Erst dann ließ der Syrer das Messer fallen. Die Waffe mit einer Klingenlänge von 5,5 Zentimeter wurde beschlagnahmt, der Täter kam später wieder frei. Gegen ihn wird jetzt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.