Neue Anlage warnt Lkw-Fahrer vor der Brücke

Bauwerk vor der Überführung am Elmshorner Bahnhof soll Kollisionen von Herbst an ein Ende bereiten. Stadt und Deutsche Bahn teilen sich Kosten.

So wie in diesem Entwurf des Ingenieurbüros Mohn dargestellt, soll die Höhenwarnanlage an der Elmshorner Brücke künftig aussehen.

Elmshorn .. Erst am Montag ist es wieder passiert. Ein Lkw-Fahrer blieb unter der Brücke am Elmshorner Bahnhof stecken. Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr. Der in Elmshorn lebende Fahrer hatte den 7,5 Tonnen schweren Daimler gemietet und sich nicht über die Höhe des Wagens informiert. Laut Polizei rammte der Elmshorner den Stahlträger der Brücke an der Geschwister-Scholl-Straße und riss dabei das Dach des Autos auf. Schäden an der Brücke entstanden keine. Glück im Unglück: Da an diesem Tag ein Oberleitungsschaden den Bahnverkehr ohnehin lahmgelegt hatte, fiel Zugreisenden die Störung nicht weiter auf, denn das Gleis war schon vor dem Unfall gesperrt.