20 Fahrzeuge am Rellinger Moorweg zerkratzt

Rellingen.. Er wollte sich ein neues Auto kaufen. Doch seinen Plan hat Detlef Bergert nun erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. „Das ist mir zu riskant, weil auch das zerkratzt werden könnte, was dann richtig ärgerlich wäre“, sagt der Rellinger.

Er gehört zu den Anwohnern des Moorwegs, die in den vergangenen Monaten Opfer von „Autokratzern“ geworden sind – und das gleich mehrfach. Am Heck von Bergerts dunklem Chevrolet Orlando zeigt sich undefinierbares Gekrakel, am Kotflügel hat ein spitzer Gegenstand den Lack zerschnitten, und auf der Motorhaube zeigt sich ein ähnliches Kratzerbild wie im hinteren Fahrzeugbereich.

„Das beweist doch, dass das nicht im Vorbeigehen passiert ist, wie man das ja manchmal von Jugendlichen oder Betrunkenen kennt“, sagt Bergert. Derjenige, der diese Spuren hinterlassen hat, müsse mit voller Absicht gehandelt haben. Bergert beziffert den Schaden allein an seinem Wagen auf mehrere Tausend Euro. Zwar habe er eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen, aber durch die Selbstbeteiligung bleibe er zumindest auf einem Teil der Summe sitzen. Die Teilkasko zahlt nichts, solange kein Täter ermittelt ist und haftbar gemacht werden kann.

Und so lange will Bergert sein Auto nicht neu lackieren lassen. Der Geschädigte hat drei Anzeigen bei der Rellinger Polizei gestellt und ist damit nicht allein. „Den Beamten in Rellingen liegen für den Zeitraum seit Mitte März insgesamt 20 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos im Bereich Moorweg und unmittelbar angrenzender Straßen vor“, sagt Dirk Scheele, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion in Bad Segeberg. Die gesamte Schadenshöhe belaufe sich geschätzt auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag.

Tiefe Kratzer sind in der Motorhaube zu sehen.

Foto: Michael Schick

„Wir wissen von mindestens sechs Nachbarn, deren Fahrzeuge mehrfach zerkratzt worden sind“, sagt Hans-Jürgen Malchow. Es ist ebenfalls Leidtragender der Zerstörungswut, wie die Kratzer im Lack seines Mercedes zeigen. Die seien noch relativ frisch, etwa eineinhalb Wochen alt. Daher könnten die Betroffenen nicht davon ausgehen, dass die Täter ihr kriminelles Handeln aufgegeben hätten. „Natürlich fragen wir uns, warum jemand so etwas macht“, sagt Malchow. Radikale Klimaschützer, die sich am Autofahren stören? Militante Radler, denen die Fahrzeuge am Straßenrand ein Dorn im Auge sind? „Unsere Fahrzeuge sind ordnungsgemäß auf dem Sandstreifen neben der Fahrbahn abgestellt“, sagt Bergert. Auf dem Holperweg könne ohnehin niemand Radfahren.

In jedem Fall wünschen sich die Betroffenen mehr Polizeipräsenz im Moorweg, auch schon wegen der „vielen Raser, die sich nicht an das vorgeschriebene Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde halten“. Hinzukomme, dass in der Gegend vermehrt eingebrochen werde, was ebenfalls für zusätzliche Kontrollfahrten spreche.

Die Rellinger Polizei habe bereits reagiert und die Streifenfahrten in diesem Bereich ausgeweitet, verspricht Polizeisprecher Scheele. Zudem sollten Anwohner verdächtige Wahrnehmungen sofort unter dem Polizeinotruf 110 melden. „Die Polizei in Rellingen ermittelt in den angezeigten Fällen. Konkrete Täterhinweise liegen aber bisher nicht vor“, so Scheele. Daher suchen die Beamten Zeugen. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04101/49 80 entgegen.