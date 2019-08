K-2-Sanierung zwischen Bokel und Lutzhorn beginnt

Bokel.. Von Montag, 5. August, an wird die Kreisstraße 2 zwischen Bokel und Lutzhorn für den motorisierten Verkehr gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Durchlasses für die Störbek im Bereich Überstör. Im Anschluss folgt die Erneuerung des ersten Abschnitts der Kreisstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Straße Im Dorf.

Außer der Erneuerung des Durchlasses an der K 2 werden bis September zeitgleich auch die vorhandenen Entwässerungsleitungen unter dem Radweg erneuert beziehungsweise saniert. Radfahrer und Fußgänger können die Störbek während der Bauarbeiten am Durchlass weiterhin passieren. Bei der anschließenden Sanierung der Kreisstraße – voraussichtlich ab September – wird der Abschnitt zwischen dem Kreisel und der Straße Im Dorf komplett gesperrt.

Der erste Bauabschnitt kostet 370.000 Euro

Auch für Radfahrer und Fußgänger ist dann kein Durchkommen mehr, da der Radweg ebenfalls saniert wird. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte 2020 andauern. Die Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr führt vom Kreisel bei Lutzhorn über die Kreisstraße 18 nach Groß Offenseth-Aspern und weiter über die Landesstraßen 112 und 114 sowie Brande-Hörnerkirchen nach Bokel.

Der Radverkehr wird innerhalb der Ortschaft Lutzhorn geführt. Auch die Bramstedter Landstraße – eine beliebte Alternativstrecke in Richtung Bad Bramstedt – ist während der Bauzeit aus Richtung Barmstedt nur per Umweg über Bokel erreichbar. Die Baukosten des ersten Bauabschnittes liegen laut Kreisverwaltung bei rund 370.000 Euro. Davon trägt das Land 325.000 Euro. Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes wird sofort mit dem zweiten Teil begonnen, der sich vom Bokeler Ortsausgang etwa bis zur Grenze von Lutzhorn erstreckt.

Als letztes Teilstück soll die Strecke zwischen der Grenze von Lutzhorn und Bokel und der Straße Im Dorf angegangen werden. Das Großprojekt wird voraussichtlich im Jahr 2021 beendet. Die in diesem Zeitraum ebenfalls vorgesehene Sanierung des Radweges zwischen Lutzhorn und Bokel soll zum gleichen Zeitpunkt ihren Abschluss finden. In die Sanierung der Kreisstraße 2 werden in den kommenden zwei Jahren insgesamt 9,2 Millionen Euro investiert.