Schenefeld .. Ist das alles Kinderkram? Ja, das ist es. Die neue Ausstellung des Kunstkreises Schenefeld ist eine kleine Überraschung. Denn der Verein hat sich dazu entschlossen, Werke junger – Nein – sehr junger Künstler auszustellen. Denn die Künstler gehen noch in den Kindergarten. Große Kunst also von den ganz Kleinen.

Vom 9. August an präsentiert die Schenefelder Gruppe im Zusammenhang mit der Reihe „Junge Kunst“ Werke, die in den Krippengruppe des Kindergartens Rasselbande entstanden sind. Die Kinder sind ein bis drei Jahre alt. Ursula Wientapper ist Vorsitzende des Kunstkreises Schenefeld und erklärt, wie es zu dem ungewöhnlichen Projekt kommen konnte: Mitarbeiter des Kindergartens Rasselbande seien von sich aus auf den Verein zugekommen und hatten sich um eine Ausstellung beworben. „Wir dachten anfangs, dass es sich um Krippenbilder handle und ordneten das Thema eher für Weihnachten ein. Als uns dann Fotografien der besagten Krippenkunst in einem Fotoalbum gezeigt wurden, erkannten wir erst, worum es sich eigentlich handelt und waren begeistert“, so Wientapper. In den Ausstellungsräumen im Stadtzentrum werde vor allem „Junge Kunst“ von beispielsweise Studenten gezeigt, in diesem Fall sei es nun eben „Jüngste Kunst“.

Zahlreiche Maltechniken werden zu sehen sein, so wie beispielsweise Luftballonstempel, Nass-in-Nass-Malerei, Falt- und Spachtelbilder sowie Fadentechnik.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung ist für Freitag, 9. August, in der Galerie des Kunstkreises Schenefeld im ersten Stock des Einkaufszentrums geplant. Von 16 bis 18 Uhr können dann die Kunstwerke der Krippenkinder bestaunt werden. Anschließend ist die Ausstellung bis 31. August immer donnerstags bis sonnabends jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Allerdings können Aufnahmen erworben werden.

Holger Iwersen ist Fotograf und hat die Kunstwerke der Kleinen mit seiner Kamera festgehalten. Diese wurden in unterschiedlichen Größen eingerahmt und stehen nun zum Verkauf. Der Erlös soll dem gemeinnützigen Betreiberverein der Kita-Rasselbande zugutekommen. Die Originale verbleiben bei den Kindern beziehungsweise den Eltern.

Schenefelds Kunstkreischefin Wientapper ist überzeugt vom Erfolg des Projekts und den gezeigten Kunstwerken. Denn sie erinnert daran, was viele vergessen: „Kunst beginnt schon in ganz jungen Jahren.“

Vernissage: Fr 9.8., 18 Uhr, Galerie Stadtzentrum, erster Stock, Kiebitzweg 2, Öffnungszeiten bis 31. August: Do–Sa, jeweils 16 bis 18 Uhr, Fragen zur Ausstellung können per E-Mail an die Rasselbande unter leitung@kita-rasselbande gestellt werden.