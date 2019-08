Zu Besuch im Heidgrabener Garten der Horizonte

Heidgraben.. „Stauden sind Blumen, die im Winter aus scheußlichem Gestrüpp bestehen oder gar nicht vorhanden sind, falls man nicht in der Erde nachwühlt. Bei einem Mindestmaß an Freundlichkeit blühen sie jedes Jahr wieder. Hat man sie lieb, bedanken sie sich überschwänglich“: Diese Worte stammen vom Potsdamer Staudenzüchter und Gartenschriftsteller Karl Foerster (1874-1970). Sie beschreiben treffend, was Maria und Erich Luer in Heidgraben mit ihrem „Garten der Horizonte“ geschaffen haben. Es ist ein Paradies voller „überschwänglichen Dankes“, das jedes Jahr von tausend Gartenfreunden aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, England und Dänemark besucht wird.

2007 setzten sie ihren selbst entworfenen Traum um

Rund 1500 Staudenarten wachsen hier. Der Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland veranstaltet am morgigen Sonnabend, 3. August, eine Führung durch das grüne Paradies. Am Sonntag ist zudem Tag des offenen Gartens. Ein solches Blühwunder gibt es nur deshalb, weil mit Maria und Erich Luer zwei Menschen mit grünen Daumen zusammengefunden haben. Beide sind mit der Natur groß geworden, beide haben Gartenbau studiert und sich auf Stauden spezialisiert. Vor 25 Jahren haben sie in Heidgraben ein Baugrundstück und das Ackerland dahinter gekauft. Sie bauten ein Haus, bekamen vier Kinder und Maria Luer begann nebenan, eine Staudengärtnerei aufzubauen. Heute zieht sie 100.000 Pflanzen im Jahr groß.

2007 begannen sie, ihren selbst entworfenen Traum in die Tat umzusetzen. Sie wollten zeigen, wie schön Stauden hierzulande ohne viel Aufwand wachsen können. Eine Firma zog Gräben für Hecken und Wasserleitungen, legte Rollrasen auf die zukünftigen Wege, baggerte den Spiegelteich aus – „und dann haben wir den ganzen Herbst und Winter gepflanzt“, erzählt Maria Luer.

So gedeiht ein neues Staudenbeet Stauden, die langlebig sind und hierzulande gedeihen, sind auf der Website www.staudensterne.de zu finden. Wer keinen Kunstdünger verwenden will, kann Kompost oder abgelagerte Pferdeäpfel nehmen. 1 von 3

Ein Staudenbeet sollte geplant und dann von vorn nach hinten in der Höhe gestaffelt werden: hinten die hohen, vorn die niedrigsten Stauden, gepflanzt in verschachtelten Streifen mit mindestens zehn Zentimetern Abstand. Außer der Wuchshöhe ist die Blütezeit ein Kriterium. 2 von 3

Wer möchte, dass es von April oder Mai an blüht, sollte Blumenzwiebeln setzen und dann 30 Prozent Frühblüher (Primeln, Christrose, Gamswurz, Blaukissen), Sommerblüher (Phlox, Kokardenblume, Rittersporn, Sonnenbraut, viele Rosen) und Spätblüher (Sonnenhut, Oktober-Silberkerze, Winteraster, Herbstanemone) pflanzen. Und zwar so, dass die Blühperioden innerhalb einer Wuchsreihe einander durchsetzen, also nicht alles, was zu einer Zeit blüht, nur an einer Stelle wächst. 3 von 3

Eineinhalb Jahre später war der Traum Wirklichkeit, ganz im Sinne Karl Foersters, dessen Bücher Erich Luer gelesen hat und der ihnen ein Vorbild ist. So schreibt Foerster: „Der Garten ist ein Brennspiegel geworden, worin sich Strahlen aus aller Welt sammeln. Das kleine Stückchen Kosmos um unser Wohnhaus herum wird uns allmählich eine Zauberwerkstatt von immer kostbareren Möglichkeiten.“ In der Zauberwerkstatt der Luers tummeln sich viele Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge und Hummeln auf den Blüten, weil hier heimische Gewächse neben Pflanzen aus Nordamerika und Asien wachsen. „Schließlich geht es darum, den Insekten ein stetiges Nahrungs- und Versteckangebot zu bieten“, erklärt Erich Luer.

Einmal im Monat wird gejätet und Abgeblühtes geschnitten

Der Spiegelteich füllt einen von vier Hauptgärten, an dessen Ufern sich großer Dost, Lilien, diverse Gräser, seltene, zarte Malvenarten, knallrote Montbretien und eine Stockrosenart abwechseln, auf deren Blättern sich kein Rost bildet.

Die beiden Staudenliebhaber Maria und Erich Luer in ihrem Garten.

Foto: Katja Engler

Ihre heißen Tipps für pflegeleichte, blühfreudige, insektenfreundliche und gesunde Stauden: die weiße Schönaster, der Riesenehrenpreis Veronicastrum in Violett, Rosa oder Weiß, für den Halbschatten der pink aus herzförmigen Blättern aufragende Kerzenknöterich und natürlich Phlox, am liebsten auf größerer Fläche als Potpourri mit einem Farbenspiel zwischen mehreren Tönen. „Das Leben ohne Phlox ist ein Irrtum. Ihm fehlt ein Kronjuwel“, schreibt Foerster.

Natürlich dachten die Luers, dass Besucher, die die Staudengärtnerei aufsuchen, nebenan sehen könnten, wie welche Pflanze blüht und zu welchen anderen Kostbarkeiten sie passen. Aber dann merkten sie, wieviel Freude sie selbst an ihren Themengärten haben. So ein Staudenbeet anzupflanzen, solle mit Bedacht geschehen, dann blühe es von Mai bis Oktober und mache wenig Mühe. Lediglich drei Halbtagskräfte beschäftigt Maria Luer, und einmal monatlich rücken sie und ihr Mann aus, um zu jäten und Verblühtes abzuschneiden. Außer Schneckenkorn benutzen sie keine Pestizide. Es wird nur gedüngt, sonst blühe es leider nicht so üppig.

Wo also soll ein Besucher anfangen? Im von Eibenhecken gesäumten englischen Garten? Bei dem ornamentalen Garten mit Hauptachse und oval oder blattförmig ausgeschnittenen Beeten? Am Spiegelteich oder doch lieber am feurig gelb-orangenen Präriebeet? Das ist Geschmacksache, eine Entscheidung nahezu unmöglich. Wichtig ist den Gartenspezialisten, dass die Pflanzen an ihrem Standort gedeihen, dass also nicht viel Aufwand nötig ist. Gelingt das nicht, wird der Standort gewechselt, mickert die Pflanze trotzdem vor sich hin, wird sie entfernt.

Viele Stauden, die in Heidgraben heimisch werden, haben die Prüfung des Weihenstephaner Staudensichtungs-Professors Bernd Hertle von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf passiert. Sie haben dann so etwas wie das ADR-Siegel bei Rosen. Erste Sahne also.

Führung Garten der Horizonte: Sa 3.8., 14 Uhr, Kosten: vier Euro; Tag des offenen Gartens So 4.8., 10 bis 17 Uhr, der Eintritt (drei Euro) wird mit Staudenkauf verrechnet.