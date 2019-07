Lotosblüten für Japan – Wedel gedenkt Atomkatastrophe

Das Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg organisiert am 9. August gemeinsame Andacht am Mühlenteich mit Musik und Reden

Wedel.. Mehr als 70 Jahre ist es mittlerweile her, doch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki haben Wunden hinterlassen, die bis heute andauern. Nicht nur bei den Einwohnern Japans selbst, sondern weltweit. Aus diesem Grund versammeln sich am Jahrestag der Ereignisse in der ,,Lichternacht’’ Menschen in Deutschland, um den Ereignissen des 6. und 9. August zu gedenken.

Auch im Kreis Pinneberg wird eine „Lichternacht“ veranstaltet. Bereits seit 1985 wird sie jährlich vom Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg organisiert. Die Veranstalter laden für den 9. August zur Mahn- und Gedenkveranstaltung nach Wedel ein. Abgehalten wird diese am Mühlenteich nahe der B 431. Anzeige HamburgerJOBS.de PK Engineers sucht Geophysical/ Hydrographic Surveyor Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Um 20 Uhr beginnt die Veranstaltung ,,Lotosblüten für Hiroshima und Nagasaki’’. Eröffnet wird sie in diesem Jahr mit einer Trauerrede von Heinz Stehr, in der er dem verstorbenen Günther Wilke gedenkt. Der Wedeler hatte sich 60 Jahre lang gegen Atomwaffen eingesetzt und war Mitinitiator der Kampagne „Kampf dem Atomtod!“ Zudem steht auf dem Programm: Der ,,Sakura Chor’’ des Deutsch–Japanischen Forum Elbe tritt unter Leitung von Mana Abe mit verschiedenen Solisten auf. Harald Maihold spielt unter anderem die Klarinette und Sabine Malsch Tischharfe. Anschließend folgt dann das Basteln der Lotosblüten aus Papier. Damit wird an eine japanische Tradition angeknüpft. Demnach werden am Hiroshima Tag brennende Kerzen in aus Papier gefalteten Lotosblüten auf dem Mühlensee gesetzt. Damit wird symbolisch den Menschen gedacht, die im Wasser Rettung vor dem atomaren Feuer suchten. Nachdem die Besucher die Blüten gebastelt haben, leitet Mitorganisatorin Irmgard Jasker mit einer Begrüßung und einigen Grußworten die Veranstaltung ein. Auch Wedels Stadtpräsident Michael Schernikau hat sich angekündigt und wird einige Grußworte an die Besucher richten. Danach referiert der Mitarbeiter des Friedensnetzwerks Helmut Welk über die Gefahren der atomaren Aufrüstung. Der darauffolgende Vortrag von Pastor Sönke Wandschneider vom Hamburger Forum für Frieden und Völkerverständigung befasst sich mit aktueller Atomwaffenpolitik. Unter anderem beleuchtet er das Atomwaffenverbot der UN. Auch Vertreter der Organisationen „Friday For Future“ und „Seebrücke“ werden über verschiedene Themen referieren. Anschließend folgt die Friedensandacht, gehalten von Pastor Dr. Dietrich Stein. Nach gemeinsamen Singen folgt die Lichterprozession, bei der die Lotosblüten auf den Mühlenteich gesetzt werden. Interessierte sind eingeladen, gemeinsam den Opfern und Angehörigen zu gedenken. Gedenkveranstaltung: Freitag, 9. August, 20–22 Uhr, Mühlenteich Wedel, Mühlenstraße (B 431), Eintritt frei