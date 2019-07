Hasloh.. Paris im Sommer 1988: Francois Pasquier verlegt seine überfüllte Gartenparty in einen nahe gelegenen Park. Mit Folgen. Von da an verabreden sich Organisatoren und Gäste immer im Juni zu einem gemeinsamen Picknick an einem öffentlichen aber bis zuletzt geheim gehaltenen Ort in Paris. Das Dîner en blanc ist geboren.

31 Jahre später soll es nun auch zum ersten Mal in Hasloh solch ein White Dinner geben, so wie es auch schon in Pinneberg veranstaltet wurde. Die Idee für eine schneeweiße Veranstaltung stammt aus dem Kulturausschuss der Gemeinde in Hasloh. Ganz in Weiß gekleidet – alleinige Ausnahme bilden die Schuhe – soll am Sonntag, 18. August, auf dem Mehrzweckplatz am Rodelberg ein großes „White Dinner“ im Freien gefeiert werden. So funktioniert’s: Tische, Stühle, Geschirr und Besteck, Tischdecken, Speisen, Getränke und Dekoration müssen selbst mitgebracht werden.

Ziel ist ein lockeres Zusammensein und viele gute Gespräche. „Wir wollen die Gemeinde Hasloh attraktiver machen. Hoffentlich erscheinen viele Leute. Es ist schön, wenn viele Menschen für ein gemeinsames Picknick zusammenkommen“, sagt Mitorganisatorin und Ausschussmitglied Katja Langefeld.

Die Hauptverantwortliche des Ausschusses Beate Haines hat zudem musikalische Unterstützung von Joyful Noise mit Jamie-Lee organisiert. Kinder sind ausdrücklich willkommen. Denn außer Essen, guten Gesprächen und Musik wird auch eine organisierte Kinderbespaßung den Besuchern angeboten.

Teilnehmer, die sich viel Mühe mit ihrem weißen Picknick-Tisch geben, werden dafür belohnt. Von 15 Uhr an sollen die schönsten drei Tische prämiert werden. Es kann also auf die kreativsten Tischdekorationen und Gedecke des diesjährigen Sommers oder zumindest des diesjährigen White Dinners gehofft werden.

Nach dem gemeinsamen Picknick sollte noch keiner nach Hause gehen. Denn die Hasloher Brüder Kevin und Finn Michael organisieren im Anschluss und in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss ein Old- und Jungtimertreffen. Dieses findet quasi nebenan auf dem Schulparkplatz um 14 Uhr statt. Dort können verschiedene Oldtimer bis zum Baujahr 1994 bestaunt werden. Wer selbst einen Oldtimer besitzt und diesen am besagten Datum ausstellen möchte, kann sich bei Kevin Michael unter 04106/12 01 66 anmelden. „Bisher haben sich schon neun Aussteller für die Ausstellung mit ihren Fahrzeugen angemeldet“, berichtet Langefeld. Die Teilnahme am White Dinner ist kostenlos, ebenso wie der Besuch des Oldtimertreffens.

Ein bunter Mix aus gutem Essen, anregenden Gesprächen sowie alten Autos: Und das alles ganz in weiß: Die Organisatoren hoffen auf eine hohe Beteiligung am White Dinner in Hasloh. Und Langefeld prophezeit zudem: „Die Wetterprognose für das besagte Wochenende ist gut.“

White Dinner: So 18. 8., 13 Uhr, Mehrzweckplatz am Rodelberg, 04106/48 32, Aufbau von 12.30 Uhr an, kostenlos, ohne Anmeldung