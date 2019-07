Bahnchaos im Kreis – den zweiten Tag in Folge

Kreis Pinneberg.. Erst die Regionalbahnen, jetzt kam auch die S-Bahn dazu: Das Bahnchaos im Kreis Pinneberg – es war am Dienstag komplett. Dank der am Montag abgerissenen Oberleitung stand am Bahnhof Elmshorn bis 13 Uhr nur ein Gleis zur Verfügung, sodass viele Regionalbahnen ausfielen oder stark verspätet fuhren. Und zu allem Überfluss fiel gegen 6 Uhr das Stellwerk am Pinneberger Bahnhof aus. Die Folge: Bis 14.30 Uhr verkehrten zwischen Pinneberg und Elbgaustraße keine S-Bahnen.

Die Bilder waren überall gleich. Ob in Elmshorn, Tornesch oder auch Pinneberg: Genervte Pendler, Reisende mit ihren Koffern, Ausflügler – alle standen teilweise stundenlang an den Gleisen. Beispiel Elmshorn: Dort fällt die Nordbahn um 9.23 Uhr nach Hamburg-Hauptbahnhof aus. Die um 9.40 Uhr nach Altona fährt auch nicht. Überall hört man die Menschen telefonieren. „Tut mir leid, ich komme heute später zur Arbeit.“ „Stecke in Elmshorn fest, kannst du mich abholen?“ Ein junger Mann will zu einem Vorstellungsgespräch nach Neumünster, hat sich extra früh auf dem Weg gemacht – und bleibt doch stecken.

Der aus Kiel kommende Regionalexpress um 10.12 Uhr soll dagegen fahren. Tut er jedoch nicht – zumindest nicht pünktlich. Marion Krause-Thiel kommt aus Heide und hat ihre Enkelin dabei. „Es ist alles sehr unübersichtlich und nicht ein Mitarbeiter vor Ort, der den Menschen Informationen geben kann“, kritisiert sie. Die 53-Jährige hatte bereits in den Medien von den Störungen gehört und mehr Zeit eingeplant. „Die Menschen brauchen klare Auskünfte und es hat schließlich nicht jeder die App der Bahn auf dem Handy“, sagt sie. Als um 10.25 Uhr endlich der Zug nach Hamburg einfährt, drängen die Menschen zu den Türen. Nicht alle schaffen es hinein. Wer draußen bleibt, muss weiter lange warten.

„Das alles ist eine Katastrophe“, ärgert sich Bernd Jensen. Der 65-Jährige steht mit seiner Tochter Yvonne Jensen am Gleis. „Ich finde das schwach. Schäden können passieren, aber dass das Problem schnell behoben werden sollte, das war ja wohl gelogen.“ Die beiden wollen nach Flensburg und müssen am Abend zurück nach Hamburg. „Eigentlich kommt man mit der Nordbahn von Elmshorn am besten nach Hamburg, aber ich überlege wirklich nach Pinneberg zu fahren und von dort die S-Bahn zu nehmen.“

Am Dienstag eine ganz schlechte Idee. Denn S-Bahnen fuhren auch nicht. „Um 6 Uhr ist es im Stellwerk in Pinneberg zu einer Störung gekommen“, so Christoph Dross, Sprecher der S-Bahn Hamburg. Techniker hätten das Problem zunächst beheben können. Gegen 8 Uhr sei das Stellwerk dann dauerhaft ausgefallen. „Es handelt sich um einen komplexen Fehler, sodass sich die Ursachenforschung schwierig gestaltete“, erklärt Dross.

Das Stellwerk in Pinneberg steuere die Signalanlagen an der Strecke, gebe Fahrstraßen für die Züge frei und liefere dem Fahrdienstleiter die Informationen, in welchem Abschnitt sich welcher Zug befindet. Dross dazu: „Aus Sicherheitsgründen sind wir bei einem Ausfall gezwungen, den Verkehr einzustellen.“ Es sei so schnell wie möglich versucht worden, einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Elbgaustraße und Pinneberg aufzubauen. Doch gerade zu Beginn seien nicht genügend Fahrzeuge verfügbar gewesen. Lange Wartezeiten waren die Folge.

Das Warten hatte um 14.34 Uhr ein Ende. Laut Durchsage am Bahnhof Pinneberg nahm die S-Bahn den Betrieb wieder auf. Fahrgäste lagen sich jubelnd im Arm. „Bis alles wieder nach Fahrplan läuft, dauert es noch zwei Stunden“, warnt Dross aber. Die Ursache für den Stellwerksausfall sei noch unklar.

Auch am Bahnhof Elmshorn sind gegen 13 Uhr die Reparaturarbeiten endlich abgeschlossen. „Die Oberleitung war auf einer Länge von mehr als 100 Metern beschädigt“, berichtet Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Der Reparaturtrupp habe auf der Strecke den Fahrdraht erneuern und ausrichten sowie die zerstörten Isolatoren ersetzen müssen. „Das braucht seine Zeit.“ Der defekte Stromabnehmer eines Intercity-Zuges mit Fahrziel Kiel habe die Oberleitung beschädigt, der nachfolgende Zug der Nordbahn diese dann heruntergerissen.

„Es waren 200 Züge, die ganz oder teilweise ausgefallen sind oder verspätet waren“, so der Bahnsprecher. Nach Freigabe des zweiten Gleises lief der Regionalverkehr langsam wieder an. „Wir bemühen uns, so schnell wie möglich zum Normalbetrieb zurückzukehren. Das dauert jedoch, weil nicht alle Züge und Mitarbeiter da sind, wo sie laut den Umläufen sein sollten“, erklärt die Nordbahnsprecherin Christiane Lage-Kress.

Das Chaos rund um den Bahnhof der Stadt brachte auch Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje auf die Palme. Er saß selbst in einem der betroffenen Züge und schrieb am Dienstag eine Wut-Mail an Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). „Die Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg fährt seit vielen Jahren auf Volllast und jegliche kleine Störung führt zu einem Kollaps im ganzen Land“, so Hatje. Er fordert den Minister auf, den Fokus nicht nur auf die Marschbahn nach Sylt zu legen. Elmshorn betreibe erhebliche Anstrengungen, den ÖPNV zu fördern und den Bürgern Anreize zu geben, auf Rad, Bus und Bahn umzusteigen. „Diese vielfältigen Bemühungen werden durch die sehr störanfällige Infrastruktur auf der Schiene konterkariert und schadet dem Standort Elmshorn.“

Buchholz antwortete prompt – und wies daraufhin, Probleme sowohl in Sachen Marschbahn nach Sylt als auch im Bezug auf das Netz Mitte mit den Zielen Flensburg und Kiel vorigen Donnerstag gegenüber den Verantwortlichen der Bahn angesprochen zu haben. Erreicht worden sei, dass deutlich mehr Geld in die Infrastruktur investiert werde als geplant. Buchholz dazu: „Das Ergebnis aller Bemühungen ist bis heute gleichwohl nicht ausreichend.“ Vorfälle wie der Oberleitungsschaden würden sich jedoch nicht verhindern lassen – eben so wenig wie Lkw-Kollisionen mit Brücken.