Wedel.. Ruhe und Tanz – ein Kontrast, der in diesem Sommer erlebt werden kann. Im Sommerferienprogramm der Volkshochschule Wedel bieten sich den Teilnehmern dafür unterschiedlichste Kurse und Gelegenheiten. Von Meditation über Yoga bis orientalischer Bauchtanz ist alles dabei.

Unter dem Titel „Ein Tag in der Gegenwart – Achtsamkeit und Meditation als Quelle von Ruhe und Glück“ zeigt Heilpraktikerin Friederike Trenkner den Kursteilnehmern, wie sie den Alltagsstress hinter sich lassen können und sich auf die Sinneserfahrungen des Momentes konzentrieren. Das Schlüsselwort dabei sei Achtsamkeit. Achtsamkeit für den Moment und für die Fähigkeit, nicht alles zu bewerten und zu beurteilen. Das Seminar findet am Sonnabend, 3. August, von 10 bis 16.30 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 39 Euro.

Ab 3. August orientalischen Bauchtanz lernen

Um Achtsamkeit geht es auch in dem drei Vormittage langen Kursus von Ruth Frieling-Sievers. „Entspannungsyoga und Achtsamkeit“ stellt dabei verschiedene Entspannungsmethoden aus der klassischen und modernen Entspannungstherapie vor. Ziel sei es, den Teilnehmern einen Weg zur inneren Ruhe näherzubringen, um so konzentrierter, bewusster und glücklicher leben zu können. Für 62 Euro können Interessierte vom 7. bis zum 9. August von 9.30 bis 12.30 Uhr an dem Kursus teilnehmen.

Den Kontrast dazu stellen die zwei orientalischen Kurse der Volkshochschule dar. Am Sonnabend, 3. August, lernen Anfänger und erfahrene Tänzer mit der typischen Bewegung des orientalischen Tanzes „shimmy“ in dem gleichnamigen Kursus „Shimmy, Shimmy, Shimmy!“ die Kunst dieser Ausdrucksform. Neben Technik werden Koordination und Muskulatur geschult.

Wer gerne mit einem Extra arbeiten möchte, ist im Kursus „Orientalischer Tanz mit Schleier“ richtig und sollte sich Sonnabend, 10. August, im Kalender markieren. Durch den Schleier wird dem Tanz eine besondere Weichheit und ein Hauch von Magie verliehen. Im Vordergrund steht dabei sowohl die Handhabung des Schleiers von der Einzelbewegung bis zur Kombination. Beide orientalischen Kurse kosten je 15 Euro und finden von 10 bis 11.30 Uhr statt.

Interessierte können sich anmelden unter www.vhs.wedel.de oder an info@vhs.wedel.de.

