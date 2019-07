Elmshorn feiert „Festival op Platt“ - Das Programm

Elmshorn.. Der idyllisch gelegene Pott-Carstens-Platz am Krückau-Ufer von Elmshorn wird am 1. September zum dritten Mal zur Open-Air-Arena für das „Festival op Platt“. Den Veranstaltern Helmut und Jan-Mirko Hamke vom Töverhuus in Klein Nordende ist es gelungen, mit Yared Dibaba, Godewind, Gerrit Hoss und Sandra Keck die Aushängeschilder der plattdeutschen Musikszene nach Elmshorn zu holen.

Yared Dibaba ist wohl der zur Zeit angesagteste Plattdeutsch-Entertainer überhaupt und die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Sandra Keck kennen viele aus dem Ohnsorg-Theater. Sie wird gemeinsam mit Stefan Hiller (Piano) und Ulrich Krön (Saxofon) auf der Bühne stehen.

Mit seinem Song „In Hamburg verliebt“ erobert Gerrit Hoss die Herzen seines Publikums und die musikalische Liebeserklärung an die Hansestadt ist oft im Rundfunk zu hören. „Das Lied ist so super,“ sagt Jan-Mirko Hamke, „da geht auch mal hochdeutsch!“

Godewind feiert 40-jähriges Bühnenjubiläum

Mit viel Emotionen erwartet Helmut Hamke den Auftritt von Godewind. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und Gründungsmitglied Shanger Ohl wird sein letztes Konzert in Elmshorn geben, bevor er in den Ruhestand geht. „Unvergessen sind die bewegten 1990er-Jahre, in denen wir mit Speelwark und Godewind gemeinsam in großen TV-Shows aufgetreten sind“, so Helmut Hamke.

Da den Veranstaltern die Förderung der plattdeutschen Sprache für Kinder und Jugendliche am Herzen liegt, sind auch die „Jungen Platten“ Finn und Noah von der Elmshorner Speeldeel mit einem Auftritt dabei. Moderator ist erneut NDR-Urgestein Norbert Radzanowski, der drei Jahrzehnte das Schleswig-Holstein-Magazin moderierte.

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützen die Initiative Elmshorn, die Volksbank Pinneberg-Elmshorn, die Stadtwerke Elmshorn sowie die Plattdeutsch Stiftung Sleswig-Holsteen, die niederdeutsche Kulturveranstaltung am Pott-Carstens-Platz. „Das ist eine tolle Idee am richtigen Ort“, sind sich Bürgermeister Volker Hatje und Bürgervorsteher Andreas Hahn einig. Sie freuen sich, dass der bisweilen relativ unbekannte Platz an der Krückau kulturell belebt wird.

Hayunga öffnet seinen Parkplatz für Festival-Gäste

„Hier geht alles Hand in Hand“, loben die Hamkes die Zusammenarbeit mit Peter Jepsen von der Stadt Elmshorn, den Sponsoren und nicht zuletzt Jan Hayunga, der den großen Parkplatz vor seinem Edeka-Markt für Besucher öffnet. Die Veranstaltung am Sonntag, dem 1. September, beginnt um 17 Uhr. Für Besucher wird es ausreichend Getränke- und Verpflegungsstände geben.

Plattschnacker Yared Dibaba wird übrigens noch zwei weitere Male im Dezember im Kreis Pinneberg zu sehen sein. Am Sonntag, 15. Dezember, von 19 Uhr an tritt er mit den Schlickrutschern im Stadttheater Elmshorn auf und am Donnerstag, 19. Dezember, von 20 Uhr an kommt er mit dem Programm „Der Yareds-Rückblick - Wiehnachten mit Yared Dibaba & Die Schlickrutscher“ ins Forum Schenefeld.

Die Eintrittskarten für das Festival am Sonntag, 1. September, von 17 Uhr an zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 15 Euro gibt es: in der Theaterkasse des Stadttheaters Elmshorn, Königstraße 56, Volksbank Pinneberg-Elmshorn, Königstraße 17, Edeka Hayunga, Wedenkamp, Edeka Horst Ermeling, Gerberstraße in Uetersen, Rewe-Markt Peter Erichsen, Dorfstraße in Klein Nordende sowie unter www.eventim.de.

