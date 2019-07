Pinneberg.. Er wendete mit seinem Moped auf der A 23, fuhr drei Kilometer als Geisterfahrer und kollidierte dann mit einem Streifenwagen. Zu allem Überfluss wehrte sich der alkoholisierte 43-Jährige gegen seine Festnahme und verletzte drei Polizisten und einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, die Polizei machte ihn Montag öffentlich. Eine Polizeistreife hatte das Zweirad in Höhe des Parkplatzes Forst Rantzau nach einem Zeugenhinweis kontrollieren wollen. Der 43-Jährige wendete jedoch auf dem Rastplatz und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Pinneberg. An der Abfahrt Pinneberg-Nord touchierte das Moped einen VW Golf und rammte im Anschluss einen Streifenwagen.

Der Elmshorner kam nach seiner Festnahme mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Mittlerweile hat er die Klinik wieder verlassen. Die Polizei sucht jetzt unter Telefon 04121/40 920 weitere Verkehrsteilnehmer, die am Sonntag zwischen 4,30 und 5 Uhr durch das Fahrverhalten des 43-Jährigen gefährdet worden sind.