Ein freundschaftliches Fest der Kammermusik

Rellingen.. Zum Bersten energiegeladen beginnt das SHMF-Konzert mit der renommierten niederländischen Geigerin Janine Jansen und ihren teils langjährigen musikalischen Weggefährten, die sie inzwischen ihre Freunde nennt. Für den Freitag Abend in der sehr gut besuchten Rellinger Kirche hat sie ein interessantes Kammermusik-Programm zusammengestellt, dessen Auftakt fünf Stücke des eher wenig bekannten tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff (1894 bis 1942) sind.

Dieser Auftakt erweist sich als das Sahnestück des ganzen herrlichen Abends, da er das Publikum für etwas Ungewohntes, Spannendes zu erwärmen versteht. Jansen und ihre jugendlichen Freunde, die eher wie eine Band, als wie ein Kammermusik-Ensemble rüberkommen, weil sie so lebendig und feinnervig miteinander musizieren, lassen es nämlich gleich krachen mit einem wilden Tanz, der von gezupften und hart geschlagenen Saiten angetrieben wird. Die Töne zunehmend verzerrt, mit abrupten Brüchen, dann ein dumpfer Rhythmus, bizarre Verzerrungen bis zum flüsternden Touchieren der Saiten, zart und zaghaft. Diese fünf Stücke, die allerlei musikalische Traditionen aufgreifen, sind wie expressionistische Gemälde, die von einer durch einen Weltkrieg zerfetzten Welt zeugen, von Chaos, Verletzungen, aber auch vom Aufbäumen und furioser Lebenslust.

In technischer Virtuosität stehen die übrigen Musiker Janine Jansen in nichts nach

Die Musiker scheinen sich blind zu verstehen und wie mit unsichtbaren Fäden miteinander verbunden zu sein. Sie reagieren mit Augen und Körperhaltungen aufeinander, und dennoch behauptet jeder seine Eigenart. Die charmante Janine Jansen hat das nötige Performer-Talent und eine zirzensische Ader, um das Konzert unabhängig von der Musik abheben zu lassen. Sie hat Schneid und Temperament, ist aber auch hochsensibel. In technischer Virtuosität, wundervollem Klang und Ausdruck stehen ihr die übrigen Musiker auf der Bühne der barocken Kirche in nichts nach, besonders Amihai Grosz zaubert aus seiner Viola tief berührende Töne hervor. Dass diese Vollblut-Musiker so nah an ihrem fast rundum sitzenden Publikum spielen, macht den Abend zu einem intimen, intensiven Erlebnis.

Weiter geht es mit Brahms’ Klavierquartett, einem ergreifenden Klavierakkord und seufzenden Streichern, deren Ton alsbald verebbt. Dieses Brahms-Stück ist von der trügerischen Stabilität der Leidenschaft getragen und bricht immer wieder ein und ab, wird mal herzerweichend, mal kämpferisch, jäh und ruppig interpretiert.

Dvoráks Klavierquintett ist erzählerischer, tänzerischer als Brahms’ Quintett

Nach der Pause kommt dann das Klavierquintett von Dvorák zu Gehör, der ja mit Brahms eng befreundet war. Dieses Stück greift immer wieder slawische Volksmusik auf, es ist erzählerischer als Brahms’ Quintett, tänzerischer, mit einer großen Palette an Farben und Stimmungen, mal melancholisch, mal schwungvoll und heiter. Zum Glück mussten in der sehr warmen Kirche die Sanitäter nur einmal einschreiten, um jemandem, der zu wenig getrunken hatte, draußen wieder auf die Beine zu helfen. Ein rundum gelungener Abend!