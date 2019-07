Eine Firma, der Gartenprofis weltweit vertrauen

Rellingen.. Wie wird aus einem Höker für Bratpfannen, Seifen und Nägel ein weltweit anerkannter Spezialhändler für den Gartenbau? Nun ja, eine Rolle dürften die Baumschulen in der Nähe gespielt haben oder besser: die Anpassung des Höker-Sortiments an den neuen Wirtschaftszweig in der Nachbarschaft. „Heute sind es aber vor allem unsere Qualität, unsere Expertise und unsere Zuverlässigkeit“, sagt Marvin O. Meyer, der mit seinem Cousin Christian A. Meyer die Geschäfte der Hermann Meyer KG in Rellingen führt.

In einer riesigen Lagerhalle an der Autobahn 23 zeigen die beiden ihr Reich. Unter 15.000 Quadratmeter Dach schlummert alles, was professionelle und ambitionierte Gärtner begehren. Von der winzigen Spezialscherenniete bis zum 5,2 Meter hohen Bambusstab für den geraden Wuchs junger Bäume. Daneben Grabwerkzeug, Wurzelschutz und Pflanzkübel vom Ausmaß einer Badewanne. Wer im Gartenbau etwas auf sich hält, kauft anscheinend hier.

200 Millionen Etiketten kommen pro Jahr aus Rellingen

In diesem Jahr feiert das Unternehmen, dessen Produkte inzwischen in 65 Ländern weltweit geschätzt werden, sein 200-jähriges Bestehen. 20 Prozent des Gesamtumsatzes kommen aus dem Ausland. Ob die Golfplatzpflege in Schottland, die richtige Verpackung für Palmen in Norddeutschland oder Etiketten für Pflanzen in Israel – die Hermann Meyer KG hat das passende Produkt. Obwohl das Kerngeschäft „nur“ die Ausrüstung von Baumschulen, Landschaftsgärtnern und ganz allgemein der „grünen Branche“ ist, reicht das Operationsfeld in viele unterschiedliche Bereiche.

Überall, wo Wert auf Qualitätswerkzeug für Garten- oder Landschaftsbau gelegt werde, kämen Kunden kaum an Meyer vorbei. Nicht grundlos hat die Firma inzwischen sechs Standorte in Deutschland – zuletzt eröffnete eine Filiale in Frankfurt („Für die Gärtner der Banker.“) und drei Filialen in Bulgarien, England und Schottland. Auf der Insel genießt die Gartenbaukunst bekanntlich hohen Stellenwert – da muss auch das richtige Werkzeug zum Einsatz kommen.

Firma suchte 100 Jahre nach ihrer Nische

Dabei kam (und kommt) die ganze Kraft des Unternehmen aus der Region. Nach einer Findungsphase von etwa 100 Jahren, in der nach der Gründung durch Landwirt Claus Meyer alles Mögliche verkauft, Landwirtschaft betrieben und ein Lokal geführt wurde, fokussierte sich die Firma erst 1917 auf den Vertrieb von Baumschulbedarf – und bewies den richtigen Riecher. Die Nachbarbetriebe zur Baumaufzucht brauchten Arbeit erleichterndes Material, Meyer hatte es.

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Hökers zum globalen Fachhändler war die maschinelle Produktion von Pflanzenetiketten. Wo vorher alles mühsam zugeschnitten und beschriftet werden musste, erledigten nun Maschinen diese Arbeit in Windeseile. Heute produziert Meyer etwa 200 Millionen dieser Schildchen aus wetterfestem Spezialstoff. Doch die Entwicklung hört nie auf.

7000 Produkte im Rellinger Lager

Kunden legen Wert darauf, dass jedes der etwa 7000 Produkte eingehend getestet oder sogar mitentwickelt wird, bevor es in den Handel kommt. Ob das nun Juteballen für den Baumtransport aus Bangladesch sind oder der handgeschmiedete Spaten für fast 100 Euro aus Schleswig-Holstein. „Auf die Qualität unserer Waren verlassen sich die Betriebe“, sagt Marvin Meyer. Ein guter Spaten etwa müsse den Gärtner überleben.

Um das Gerät an den Mann zu bringen, hat Meyer schon im Jahr 2000 einen eigenen Webshop gegründet. „Da waren wir zeitgleich mit Tchibo und Otto dran“, sagt Christian Meyer. Heute, in Zeiten von Amazon und ständiger Verfügbarkeit von allem, werde auch ein Fachhändler für Gartenbaubetriebe an seiner Schnelligkeit gemessen. „Deshalb kommen unsere Pakete genauso schnell wie die von anderen Versandhändlern“, so Marvin Meyer, mit 34 Jahren der jüngere der geschäftsführenden Cousins.

Christian Meyer ist mit 42 Jahren gewissermaßen der Senior, nachdem sich Claus J. Meyer kürzlich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Damit wird der 140 Mitarbeiter beschäftigende Familienbetrieb inzwischen in siebter Generation geführt. Oder, wie Christian Meyer sagt: „Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen.“

Ein Katalog wird auch noch gedruckt

Das scheint gut zu funktionieren. Der jährlich seit 1925 aufgelegte (und trotz Webshop weiterhin gedruckte) Katalog ist mit einer Stückzahl von 50.000 Exemplaren vielleicht nicht die Bibel, aber das Standardwerk der Branche. Nebenbei werden Fachbücher verlegt. Und auch vor den Veränderungen scheut das traditionsreiche Unternehmen nicht zurück. Das steigende Umweltbewusstsein, die Schnellebigkeit, die extremeren Wetterlagen.

Dafür versucht man auch in Rellingen Lösungen zu finden. „Bewässerung etwa ist ein wichtiger werdendes Thema für unsere Branche – ob das nun in der Baumschule ist oder beim Straßenbaum in der Großstadt“, so Marvin Meyer. „Und wenn die Lösung bei uns nicht schnell verfügbar ist, geht es bei unseren Kunden schnell um große Verluste.“

27.000 Kunden hat das Unternehmen weltweit

Überhaupt wachse die Bedeutung des Pflanzenschutzes. Schädlinge, Witterung, Transportfähigkeit, auch um Lösungen für diese Herausforderungen der Gartenbaubranche kümmert sich Meyer, und bringt regelmäßig Neuentwicklungen ins Sortiment. Zudem wissen fast alle Mitarbeiter, viele selbst ausgebildet, um die Bedürfnisse von Kunden und Pflanzen. „Unsere Mitarbeiter haben enormes Know-how“, sagt Marvin Meyer. Deshalb ist die Beratung eine Stütze. Jedes Jahr werden fünf bis zehn neue, künftige Experten als Azubis aufgenommen.

Die etwa 27.000 Kunden verlassen sich darauf, sagen die Geschäftsführer. Ob nun in Kenia, Japan oder Schenefeld. Anscheinend will die Hermann Meyer KG auch in den kommenden 200 Jahren führend bei Grünprofis bleiben. Bekanntlich denken sie in Rellingen ja nicht in Quartalen, sondern in Generationen.

Die Chronik des Unternehmens:

1819 gründet der Landwirt Claus Meyer im Alter von 27 Jahren seine Hökerei an der Rellinger Hauptstraße 42.

1853 wird zusätzlich noch ein Lokal betrieben.

1899 wird das Sortiment des Hökers mehr und mehr dem Bedarf der benachbarten Baumschulen angepasst.

1917 steigt Meyer professionell in den Baumschulbedarf ein, Landwirtschaft und Lokal werden aufgegeben.

1925 gibt Meyer den ersten Katalog heraus, heute werden jährlich 50.000 gedruckt.

1955 beginnt die maschinelle Etikettenproduktion bei Meyer, ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Heute werden jährlich 200 Millionen Stück in Rellingen hergestellt.

1968 zieht der Betrieb in die Rellinger Hauptstraße 42.

1982 expandiert Meyer, die erste Niederlassung in Westerstede (Oldenburg) öffnet.

2000 geht der erste Webshop der Firma online, zeitgleich mit namhaften Firmen wie Otto oder Tchibo.

2007 wird der erste internationale Standort in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eröffnet.

2019 feiert Meyer 200-jähriges Bestehen – an sechs deutschen und drei internationalen Standorten.