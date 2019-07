Platznot: Wedel plant ein neues Schwimmbecken

Wedel.. Es ist eine erschreckende Zahl: Fast 60 Prozent der zehnjährigen Kinder können in Deutschland nicht sicher schwimmen. Das hat eine eine Forsa-Umfrage ergeben, auf die sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stützt. Für die Lebensretter ist ein Grund für das zunehmende Problem, dass viele Haushaltssparmaßnahmen zulasten von Schwimmbädern gehen und diese dann geschlossen werden. „Wenn diese Entwicklung weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Deutschland zu einem Land der Nichtschwimmer wird“, sagt Achim Haag als DLRG-Präsident.

Ganz so weit ist es im Kreis Pinneberg noch nicht, in der jüngsten Vergangenheit wurde kein öffentliches Schwimmbad geschlossen. Aber kleinere Bäder von privaten Anbietern oder auch das Rehabad des Wedeler Regioklinikums hat es bereits getroffen. Zudem sind aktuell einige Bäder aufgrund von Sanierungen geschlossen (siehe Infotext rechts) – und das erhöht den Druck auf die übrigen Schwimmhallen oder Freibäder, wie das Beispiel Wedel zeigt.

Wartezeit für Schwimmkurs beträgt eineinhalb Jahre

Das Problem: Der Platz reicht nicht mehr für die gestiegene Nachfrage. Die Stadt bezuschusst den Betrieb seines Kombibades Badebucht zwar mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Denn hier soll Platz für alle sein. Aber die Kapazität für Saunierer, die sich entspannen wollen, für Familien mit Kindern, die sich im Freizeitbereich tummeln möchten, für Schulen, die den Unterricht hier abhalten und für Vereine und Schwimmer, die die Sache ernster angehen wollen, ist erschöpft.

Gern würden DLRG und andere Vereine mehr Schwimmkurse anbieten (das Abendblatt berichtete). Denn der Bedarf ist da, wie die teils langen Wartelisten beweisen. Doch der Platz langt nicht. Laut Jochen Möller, Vorsitzender der DLRG in Wedel, beträgt die Wartezeit für Anfängerkurse deshalb derzeit anderthalb Jahre. Für weitere Kurse müssten weitere Zeiten freigegeben werden, was eine Sperrung des Beckenbereichs für andere Nutzer bedeuten würde. Für Möller ist die Sache klar: „Ein zusätzliches Lehrschwimmbecken ist notwendig.“

Politik votiert für Prüfung eines neuen Beckens

Das sehen inzwischen auch Politiker. Ein Antrag der FDP, die Kosten für ein neues Lehrschwimmbecken in der Badebucht zu ermitteln, wurde im vergangenen Sport- und Bildungsausschuss einstimmig angenommen. „Für die CDU ist klar: Unsere Kinder müssen vor Ort Schwimmen lernen können. Dafür ist es unerlässlich, die Kapazitäten von Schwimmkursen, für die es mittlerweile lange Wartelisten gibt, zu erhöhen“, erklärt Vivien Claussen, die neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende. „Gerade für uns an der Elbe ist schwimmen lernen und schwimmen können ein Muss.“ Die benötigte Zeit für den Bau eines Lehrschwimmbeckens müsste dann mit kreativen Lösungen überbrückt werden, so Claussen weiter.

Klar ist, dass die Stadtwerke als Betreiber des Kombibades sich dem Projekt nun annehmen werden. „Ein Konzept gibt es noch nicht“, betont der neue Stadtwerke-Chef Jörn Peter Maurer. Allerdings gebe es eine Idee. So könnte ein Teil des Beckenbereichs im Freiluftbereich, der sogenannte Rausschwimmkanal, überdacht werden. Ob das statisch möglich ist und was das die Stadt kostet, soll nun geprüft werden.

„Wir brauchen eine pragmatische und kostengünstige Variante“, gibt Maurer die Richtung vor. Dabei sei auch wichtig, welche Folgekosten mit dem Umbau einhergehen. Maurer schätzt, dass die Prüfung bis Oktober abgeschlossen ist und die Politiker dann konkrete Zahlen auf den Tisch bekommen können. Auf dieser Grundlage werde das genaue Vorgehen weiter debattiert. Das Ziel ist klar: mehr Platz in der Badebucht.