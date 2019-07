Endlich gehen die Bauarbeiten in Schenefeld voran

Schenefeld.. Petra Krause strahlt. Mit schlechter Laune und Gedanken an das, was schiefgelaufen ist, will sich die Geschäftsführerin der Rasselbande Schenefeld nicht aufhalten. Sie blickt nach vorn, ist positiv gestimmt. Immerhin gibt es auch Grund zum Feiern: Der Anbau an der Gorch-Fock-Schule in Schenefeld feiert Richtfest.

Endlich läuft es. Fünf Funktionsräume und eine Mensa entstehen in dem Neubau. Genutzt werden sie künftig für die nachschulische Betreuung, für die die Rasselbande als Träger verantwortlich ist. 2,6 Millionen Euro kostet der Neubau – so der aktuelle Stand. Bereits mehrfach wurde es teurer. Ob jetzt das Ende erreicht ist?

Im Frühjahr starteten die Bauarbeiten

Petra Krause blickt zufrieden auf den Rohbau. Der Richtkranz hängt schon. Die bunten Bänder flattern im Wind. Bei den Gästen sind nur freudige Gesichter zu sehen, der Grill wurde schon angeworfen. Auch Bürgermeisterin Christiane Küchenhof sieht entspannt aus: „Jetzt läuft es gut. Das ist doch ein Grund zu feiern“, so Küchenhof. Sie dankt Petra Krause und ihrem Team für ihren Einsatz und ihren Optimismus. „Sie lassen sich nicht unterkriegen“, so Küchenhof.

Grund dafür hätte es in den vergangenen Monaten genug gegeben. Verzögerungen und Probleme häuften sich. Die Eltern waren beunruhigt. Würde es überhaupt genügend Betreuungsplätze zum neuen Schuljahr geben? Schon seit 2015 habe man an den Plänen gearbeitet, berichtet Krause. Im Frühjahr konnte dann endlich mit den Bauarbeiten gestartet werden. Ursprünglich sollte das Gebäude da bereits fertig sein.

Der neue Termin für die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. „Am 1. August 2020 muss das Gebäude in den Betrieb gehen“, stellt Petra Krause klar. Schon jetzt würde sie die Räume für die nachschulische Betreuung an der Schule eigentlich brauchen. 140 Kinder wird ihr Team an der Gorch-Fock-Schule ab August betreuen. „Wir haben zwei Räume, ansonsten sind wir viel draußen, suchen uns Ecken. Wir leben vom guten Wetter und arbeiten mit Funkgeräten“, erzählt Krause. Not macht eben erfinderisch. Die Rasselbande sei lösungsorientiert. „Geht nicht, gibt es bei uns nicht“, so Krause.

Alle neuen Räume haben unterschiedliche Ausrichtungen

In der Kinderbetreuung müsse man gute Laune haben, sonst funktioniere es nicht. Wenn der Neubau fertig ist, gibt es genügend Platz. Dann können noch mehr Kinder betreut werden. Die 57 Quadratmeter großen Räume haben alle unterschiedliche Ausrichtungen, zum Beispiel gibt es einen Raum für Bewegung, einen für Kreativarbeiten und einen Ruheraum. Die Mensa wird so gestaltet, dass sie mit wenigen Handgriffen auch für andere Angebote genutzt werden kann.

Wie es sich anfühlt in neuen Räumlichkeiten, erleben die 35 Mitarbeiter der Rasselbande schon jetzt an der Grundschule Altgemeinde. Hier werden die umgestalteten Räumlichkeiten seit einem Jahr genutzt. Nun sind auch die Restarbeiten abgeschlossen, sodass ab August 120 Schüler hier ganz ohne Baulärm unter der Aufsicht der Rasselbande spielen und lernen können. Für das sogenannte „Schenefelder Modell“ der nachschulischen Betreuung hat sich die Stadt vor ein paar Jahren entschieden.

Die nachschulische Betreuung ist nicht nur Thema in Schenefeld. Auch in Tornesch und Halstenbek wird diskutiert, wie und wo die Kinder künftig betreut werden. So wird in Halstenbek ein Konzept für die Offene Ganztagsschule erarbeitet, in dem auch Eltern eine Betreuung angeboten werden kann, die bisher keinen Platz für ihre Kinder gefunden haben. In 18 Kommunen des Kreises Pinneberg gibt es Schulen, die den Offenen Ganztag anbieten, 15 davon sind Grundschulen.