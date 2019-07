Elmshorn.. Deutschland ächzt seit Tagen unter der Hitze – Pinneberg ächzt mit. Die hohen Temperaturen sorgen aber nicht nur für Urlaubsstimmung, Lust auf viel Eis und einen etwas engeren Bewegungsradius, sondern führen auch vermehrt zu Beschwerden.

In den zentralen Notaufnahmen Pinnebergs verzeichnen Ärzte derzeit viele Patienten, die aufgrund hitzebedingter Beschwerden behandelt werden müssen. „Wir haben jedoch insgesamt nicht mehr Patienten als in den übrigen Monaten“, sagt Birga Berndsen, Sprecherin der Regio Kliniken. Denn in den Ferien kämen generell weniger Patienten. Dieses saisonbedingte Defizit werde nun durch die Hitzepatienten ausgeglichen.

Höhere Flüssigkeitsaufnahme empfohlen

Um weitere Temperatur-Opfer zu vermeiden, rät Sven Hartmann, Leiter der Zentralen Notaufnahmen in Elmshorn, Pinneberg und Wedel, grundsätzlich zu höherer Flüssigkeitsaufnahme – jedoch nicht Kaffee, Energy-Drinks oder zuckerhaltige Getränke. Koffein und Zucker belasten den Kreislauf zusätzlich. „Zu kalt sollten die Getränke ebenfalls nicht sein“, warnt Hartmann.

Die Risiken der aktuellen Hitzewelle erklärt der Experte folgendermaßen: „Durch die hohen Temperaturen wird der Körper sehr stark belastet. Durch verminderte Flüssigkeit im Körper wird zusätzlich das Herz-Kreislauf-System beansprucht.“ Der Mensch verliert an regulären Tagen allein durch die Atmung 700 Milliliter Flüssigkeit. Gerade deshalb müsse jetzt viel getrunken werden. Auch gesunde Ernährung, die viel Obst und Gemüse beinhaltet, wirke sich positiv auf den Körper aus.

Krampf, Kollaps, Hitzschlag – die Krankheitsbilder

Sonnenbrand ist in den Krankenhäusern nur eines von vielen Krankheitsbildern, das derzeit häufiger vorkommt als sonst. Hitzeschäden wie Sonnenstich, Hitzekrampf, Hitzekollaps, Hitzeerschöpfung bis hin zu Hitzschlag sind ebenfalls möglich. Aus diesem Grund solle zur Mittagszeit die pralle Sonne gemieden werden, so Hartmann. Um heiße Luftmassen im Büro zu vermeiden empfiehlt Hartmann außerdem, nur morgens direkt nach Eintreffen und abends kurz vor Feierabend zu lüften. So wird die heiße Mittags- und Nachmittagsluft draußen gehalten.

Wer sich zwischendurch ein bisschen abkühlen möchte, sollte beim Händewaschen auch die Unterarme unter kühles Wasser halten. Die Temperatur von Ventilatoren sollte jedoch lediglich sechs Grad unter der Außentemperatur liegen, da eine zu kalt eingestellte Belüftung zu Kreislaufbeschwerden führen kann. Hinzu kommt, dass körperliche Belastung vermieden werden sollte. Wenn möglich solle schwere Arbeit in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt werden.

Wichtig sei natürlich nach wie vor der Schutz durch Sonnencreme, um Sonnenbrand zu vermeiden und das Risiko von Hautkrebs zu verringern. Wichtig sei der Lichtschutzfaktor, der bei hohen Temperaturen und viel Sonneneinstrahlung einen hohen Wert haben sollte. Hartmann betont: „Trotz Sonnencreme sollte die Sonne zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag gemieden werden.“

Besonders ältere Menschen leiden unter den Temperaturen. Hilke Behrens ist Oberärztin der Geriatrie der Regio Kliniken und erklärt: „Bei älteren Menschen reagiert der Körper empfindlicher auf Flüssigkeitsverlust durchs Schwitzen.“ Grund dafür sei die abnehmende Nierenfunktion im Alter. Diese führe dazu, dass die Fähigkeit zur Harnkonzen-trierung nicht ausreichend gegeben sei und dadurch vermehrt Flüssigkeit ausgeschieden werde. „Weil auch das Durstgefühl im Alter nachlässt, ist es besonders wichtig, bewusst auf eine ausreichende Trinkmenge zu achten“, so Behrens.

Die Austrocknung durch Abnahme des Körperwassers nennt man Exsikkose. Erkennen könne man diese an Symptomen wie einem trockenen Mund, Schwindel, auch an eventueller Verwirrtheit und einer veränderten Sprache des Betroffenen, so Behrens. Neben Trinken und Abkühlung soll man zusätzlich feuchte Handtücher im Raum aufhängen. Zur Abkühlung könne man sich diese auch in den Nacken legen und damit Erleichterung verschaffen.