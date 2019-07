Ein Pionier bei der LKW-Sicherheit

Rellingen.. 3265 Verkehrstote gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Viele davon sind durch LKW-Unfälle umgekommen - mit den extra-schnellen E-Bikes und Elektrorollern als neuer Problemquelle. Damit LKW sicherer werden, hat der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor genau einem Jahr für Unternehmer einen Anreiz geschaffen, ihre Lastwagen mit Abbiege-Assistenten auszurüsten. Zehn Millionen Euro hat er für diese freiwillige Aus- oder Nachrüstung investiert. Inzwischen gehören seiner Sicherheitspartnerschaft bundesweit 114 Mitglieder an. Die Rellinger Speditionsfirma Schnellhans ist, wie die Pressestelle des Ministeriums bestätigt, das einzige Unternehmen im Kreis, das sich zur Vorreiterschaft in Sachen Abbiegen entschlossen hat.

Zehn von zwölf firmeneigenen Rellinger LKW haben den Abbiege-Assistenten bereits bekommen: „Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir dabei sind", sagt Geschäftsführer Peter Hatje, als er die ministeriale Urkunde zur Sicherheitspartnerschaft mit schwarz-rot-goldener Kordel aufklappt. Geschäftsführer Peter Hatje will einen möglichst hohen Sicherheitsstandard halten Bisher hat sich der Rellinger Baustoffhandels-, Betonwerk- und Speditionsbetreiber die Aus- und Nachrüstung bei Schnellhans knapp 29.000 Euro kosten lassen. „Wenn wir Glück haben, bekommen wir vom Ministerium nun auch eine Förderung. Man kann sich da aber nicht sicher sein", sagt seine Assistentin Christiane Reuter, deren Idee es war, sich für die Sicherheitspartnerschaft in Berlin zu bewerben. Peter Hatje ist sich sehr wohl bewusst, dass er für eine Sache zahlt, die noch nicht und frühestens 2022 EU-weit vorgeschrieben ist - und dann auch nur für alle neuen Fahrzeugtypen. Er geht in die Vorleistung, weil „wir einen möglichst hohen Sicherheitsstandard halten wollen", sagt er. Es spricht sich in der Branche herum, wo die Arbeitsbedingungen gut sind In seiner 1990 im Mecklenburgischen Kritzkow gegründeten, 2005 auch in Rellingen angesiedelten Baustoff-Spedition möchte er „gute Fahrzeuge auf dem neuesten technischen Stand haben. Unsere Fahrer und Mitarbeiter sollen stolz sein auf ihre Fahrzeuge. Ich will die motivieren." Es spreche sich nämlich herum in der Branche, wo die Arbeitsbedingungen gut seien. Das sei eine Frage des Images. Dazu gehört für Hatje auch, dass seine Firma für Sommer und Winter Arbeitskleidung stellt und für alle Mitarbeiter und eine legere Grillparty im Sommer organisiert - damit sich die, die sonst immer aneinander vorbeifahren, auch mal unterhalten können. Rückfahrkameras hat Hatje ebenfalls schon einbauen lassen, ein flitzendes Maskottchen lacht von allen Fahrzeugen, und der Erfolg gibt ihm Recht: Während andere Unternehmen im Transportgewerbe händeringend nach Fahrern suchen, ist bei Schnellhans die Fluktuation „fast bei Null", erzählt der Chef und freut sich darüber. „Man tut das für die Fahrer. Aber wenn ich außerdem durch die Abbiegeassistenten nur einen Toten verhindere, dann hat sich das schon gelohnt." Fahrer Roman Vasin fühlt sich mit dem Assistenten viel sicherer als vorher Roman Vasin ist einer von ihnen. Er wurde schon im Betrieb ausgebildet und ist äußerst zufrieden, dass sein Wagen nun mit einem Abbiege-Assistenten ausgerüstet wurde: „Das hilft einem sehr beim Abbiegen. Man hat einfach mehr Überblick und wird viel sicherer." Die Kamera, deren Bildschirm in der gegenüber liegenden Ecke angebracht ist, stört ihn überhaupt nicht: „Im Gegenteil. Die ist eher was Feines. Das höre ich auch von Kollegen", sagt der junge Fahrer. Laut Allgemeinem Deutschem Fahrradclub haben weniger als fünf Prozent aller LKW einen Abbiege-Assistenten. Die „Zeit" schreibt, 60 Prozent der tödlichen Abbiege-Unfälle mit Fahrradfahrern könnten durch die neuen Kameras an der rechten Außenseite verhindert werden. Der Bundesverkehrsminister würde den Assistenten gern sofort verpflichtend einführen Andreas Scheuer ist der einzige Verkehrsminister innerhalb der Europäischen Union, der gegen die Vorschrift von Abbiege-Assistenten erst ab 2022 gestimmt hat: „Ich würde lieber heute als morgen verpflichtend Abbiege-Assistenten für alle LKW in Deutschland einführen. Leider ist das nicht möglich, weil das Fahrzeugzulassungsrecht Europarecht ist", sagt der Minister in einer Pressemitteilung. Die ersten Sicherheitspartner seien Logistikunternehmen und alle großen Lebensmittelketten gewesen, dann seien kommunale Betriebe, Städte, Landkreise und der Landesbetrieb Straßenbau NRW dazugekommen. „Sie alle sind Vorbilder und Lebensretter", so Scheuer. Als begeisterter Rennrad-Fahrer kennt Peter Hatje auch die andere Seite: „Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich finde auch, dass beide Seiten achtsamer werden müssen."