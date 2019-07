Schachspieler suchen ihren Meister

Pinneberg.. ,,Beim Schach gilt Schwarz gegen Weiß. Trotzdem bietet eine Partie ein ungeahntes Farbspektrum an Möglichkeiten“: Mit diesen Worten beschreibt Franz Klein seine Faszination für das Traditionsbrettspiel. Der in Siebenbürgen geborene Rentner spielt seit 13 Jahren aktiv Schach, seit 2013 ist er der Sprecher für den Pinneberger Schachclub. Wenn das nächste Turnier am 8. August naht, kommt wieder viel Arbeit auf ihn zu.

Die Spieler des etwa 60 Mitglieder starken Vereins treffen sich regelmäßig im Gemeindehaus St. Michael, um gemeinsam neue Schacheröffnungen zu diskutieren und Taktiken zu perfektionieren. Nicht umsonst ist Schach in vielen Ländern Pflicht für Schulkinder. Das Spielen lehrt Planung und Weitblick, fördert Geduld und Kombinationsvermögen. Anzeige HamburgerJOBS.de AURUBIS sucht qualifizierten Handwerker in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Wer sich gern mit anderen messen möchte, ist beim Turnier gut aufgehoben Wer einen Einblick in das ,,Spiel der Könige’’ erhalten will, ist bei den Treffen jederzeit willkommen – egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Wer sich aber besonders gern mit anderen Spielern messen möchte, der kann sich an einem der zahlreichen Schachturniere anmelden. Das nächste größere Turnier sind die 37. Offenen Pinneberger Stadtmeisterschaften. Sie beginnen am Donnerstag, den 8. August und enden am 26. September um 19 Uhr mit einer Siegerehrung und einem anschließenden offenen Blitzturnier. Die ersten Partien werden am 8. August ausgetragen. Treffpunkt ist auch hier das Gemeindezentrum St. Michael. Als Startgeld werden 20 beziehungsweise 15 Euro erhoben. Das Geld wird wieder an die Gewinner des Turniers ausgeschüttet. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis 1. August anmelden. Rund 100.000 Schachspieler in Deutschland sind in Einzel- und Teamligen organisiert Auch der Pinneberger Franz Klein ist Turnierspieler und hat schon einige Pokale und Medaillen gesammelt. Er wird ebenfalls an den Stadtmeisterschaften teilnehmen. Beim letzten Mal konnte er den zwölften Platz erringen. An dem Sport schätzt er die schier endlosen Kombinationsmöglichkeiten und die verschiedenen Variationen, ein Spiel zu eröffnen. Besonders reizt ihn die Nervosität, das Kribbeln im Bauch, wenn man den entscheidenden Zug ausführt und die Erleichterung, wenn die eigene Strategie aufgeht. Rund 100.000 Schachspieler in Deutschland sind in Ligen organisiert, es gibt Einzel- und Teamligen. Auf den Schachturnieren treffen Generationen und Nationalitäten aufeinander, der Sport verbindet.