Drosteivorplatz wird zur Kinobühne

Pinneberg.. Für fünf Kategorien wurde er 2019 nominiert, drei Oscars hat der amerikanische Film „Green Book“ schließlich gewonnen: Am 23. August wird das Roadmovie im Rahmen des diesjährigen Open Air Kinos in Pinneberg gezeigt. Los geht das Mini-Festival aber schon am Donnerstag, den 22. August, mit der deutschen Variante der Komödie „Der Vorname“. Der tragikomische Rassismus-Film „Green Book“ läuft dann am Freitag, 23 August. Am Tag darauf ist die Komödie „25 km/h“ zu sehen.

Das Freiluftkino vor der Drostei, das in diesem Jahr zum elften Mal stattfindet, ist sehr beliebt, stets kommen um die 500 Besucher zu den Filmen, selbst dann, wenn es regnet. Der Eintritt ist frei, Beginn ist jeweils gegen 21 Uhr. „Eine wirklich tolle Veranstaltung", sagt die neue City-Managerin Birgit Schmidt-Harder, „die Pinneberger lieben das Open Air Kino sehr." Vorname: Adolf. Oder doch nicht? Den Film „Der Vorname" hat Sönke Wortmann gedreht, im vergangenen Jahr kam er in die deutschen Kinos. Er hat allerdings einen sehr geschmeidig abrollenden französischen Vorgänger aus dem Jahr 2012, den die Kritik besser fand. Wortmann holt die Konversationskomödie um den Namen Adolf, in der es, wen wundert's - bald ans Eingemachte geht, in ein deutsches Wohnzimmer. Die Besetzung ist prominent: Caroline Peters spielt die gastgebende Grundschullehrerin Elisabeth, Christoph Maria Herbst ihren Göttergatten. Florian David Fitz ist ihr Bruder Thomas, und GZSZ-Star Janina Uhse dessen Frau. Ernster wird es, wie bereits gesagt, mit der US-Tragikomödie „Green Book - Eine besondere Freundschaft". Darin geht es um einen feingeistigen schwarzen Pianisten (Mahershala Ali) in den 1960er Jahren, der für eine Tournee durch die damals noch extrem rassistischen Südstaaten einen recht schlicht gestrickten weißen Chauffeur (Viggo Mortensen) engagiert. Anfangs prallen Weiß und Schwarz, ignorante Dummheit und intelligente Gelassenheit noch aufeinander. Doch im Laufe der Geschichte fallen die Schranken, und die beiden verstehen sich immer besser. Eine bewegende Story im Genre politischer Aufklärungsfilme, sagen viele Kritiker. Zwei Brüder gondeln mit ihren alten Mopeds durch Deutschland Der dritte Film im Bunde (Sonnabend, 24. August), der übrigens auch diesen Freitag (26. Juli) in der Wasserski-Arena läuft, heißt „25 km/h". Er ist mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger glänzend besetzt und erzählt urdeutsch von einem ungleichen Brüderpaar, das sich den fast vergessenen Jugendtraum erfüllt, auf den eigenen alten Mofas durch Deutschland zu fahren. Gestartet wird noch im schwarzen Anzug, in dem sie ihren Vater soeben beerdigt haben. Es wird ein Selbsterfahrungs-Trip, der laut Kritik weder zu krisenschwer, noch zu lustig-leicht serviert wird. Nach diversen Zerwürfnissen und Wieder-Versöhnungen haben sich die beiden, die sich völlig aus den Augen verloren hatten, wieder besser kennengelernt. Am Ende geht es für keinen so weiter wie vorher. Snacks, Sekt und Softdrinks gibt's auch Bevor's aber losgeht mit Kino, sorgt das Cero Coffee mit Snacks und Leckereien für das leibliche Wohl der Freiluft-Cineasten. Bier, Wein, Sekt und Softdrinks serviert der Serviceclub „Round-Table 27 Pinneberg", der den Erlös spenden will. „An wen, steht noch nicht fest, bisher haben wir aber meistens regionale Projekte unterstützt", sagt Christopher Graul vom „Round Table 27".