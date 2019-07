Sakine Boye (45), Geschäftsführerin von Holstein Kunststofftechnik, mit einem in Ihrer Firma hergestellten Spezialbehälter, der über ein Eingangsloch für Wartungszwecke verfügt.

Heute in der Serie „Wo in aller Welt“: Holstein Kunststofftechnik aus Moorrege stellt Spezialbehälter nach den Wünschen der Kunden her.