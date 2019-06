Wettbüro überfallen – Polizei sucht Zeugen

Elmshorn. Zwei Wochen lang hat die Polizei gebraucht, um einen Raubüberfall auf ein Wettbüro in Elmshorn öffentlich zu machen. Der bewaffnete Täter schlug bereits am 23. Mai in dem Wettbüro am Bauerweg zu – aber erst am 6. Juni bat die Pressestelle der Polizei die Medien, einen Zeugenaufruf zu veröffentlichen. Fraglich bleibt, ob dies angesichts der bereits vergangenen Zeit noch erfolgversprechend ist.

Gegen 23.10 Uhr sollen Täter und die Angestellte des Wettbüros an der Eingangstür aufeinandergetroffen sein. Der etwa 25 Jahre alte Räuber bedrohte die Frau mit einer Waffe und forderte sie auf, zurück in die Räume zu gehen. Dort zwang er sie, einen vierstelligen Betrag aus dem Tresor zu nehmen und ihm zu übergeben. Dann flüchtete der schlanke und etwa 1,75 Meter große Mann in Richtung Jürgenstraße und Panjestraße.

Der Täter soll Deutsch mit osteuropäischem, eventuell russischem Akzent gesprochen haben. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Die Kripo hofft auf Zeugen, die am 23. Mai zwischen 22 und 23.45 Uhr im Bereich Jürgenstraße, Panjestraße und Bauerweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise: 04121/80 30.