Veranstaltungstipp Auf zum Kiebitzfest in der Wedeler Marsch

Der Kiebitz zählt zu den bedrohten Vogelarten und steht unter besonderem Schutz. Am Sonntag wird ihm zu Ehren ein Fest gegeben.

Zum zehnten Mal organisiert der Nabu am Sonntag das Kiebitzfest. Am selben Tag wird auch in Hetlingen eine seltene Schönheit gefeiert.