Warten auf die Pinneberger Westumgehung

Pinneberg. Der Asphalt scheint, obwohl längst erhärtet, noch unter den Füßen zu kochen an diesem heißen Juni-Mittag. Stenley Nowitzki rückt mit der Spitze seines Arbeitsschuhs eine Schablone darauf zurecht, sie lässt einen großen Pfeil erkennen. Matthias Zickler gießt aus einem Eimer eine weiße Masse auf die Schablone, „sogenanntes Thermo“, sagt er, „das ist Heißplaste.“ Und Dennis Thomsen, der Dritte im Team, zieht die Paste glatt. Wieder ist ein Pfeil fertig, „der dreizehnte von 26“, sagt Zickler. Ein paar Meter weiter schraubt ein Mechaniker im Schaltkasten einer Ampel herum, ein Reinigungswagen fährt auf und ab und bürstet die Fahrbahn. Und über allem balanciert Thomas Siciak auf seiner Leiter, um mit Schellen ein Verkehrsschild an der Spitze eines Ampelmasts zu befestigen.

Stenley Nowitzki (v. l.), Matthias Zickler und Dennis Thomsen gießen mit weißer Farbe die Markierungspfeile auf den Anschluss der Westumgehung an die Autobahn 23

Hier im Pinneberger Norden, an der Quickborner Straße, wird gerade ein Stück Straße fertig. Wenn man so will, ist es ein Stück Westumgehung: der Teil, an dem die neue Umgehungs- und Entlastungsstraße auf die Autobahn 23 trifft. Vom morgigen Sonnabend an sollen Autofahrer nach dreiwöchiger Sperrung wieder freie Fahrt haben.

Dass der große Rest des Projekts fertig wird, könnte hingegen noch etwas länger dauern als angenommen. Im Gespräch mit dem Abendblatt hat Bürgermeisterin Urte Steinberg gesagt: „Ich gehe davon aus, dass bis Ende 2018 der nördliche Teil der Westumgehung von der Autobahnausfahrt Pinneberg-Nord bis zur Prisdorfer Straße freigegeben wird. Damit ist der Stadt schon ein Stück geholfen.“ Der zweite Abschnitt mit der Anbindung an den Westring – und damit an Schenefeld, Wedel und Appen – werde dann erst 2019 fertiggestellt.

Bislang war im Zusammenhang mit der Westumgehungs-Vollendung stets die Jahreszahl 2018 gefallen. Wie groß wird die Verspätung denn ausfallen? Maren Uschkurat, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, sagt auf Anfrage: „Wir sind im Moment noch in Verhandlungen mit der Firma über die Zeitplanung.“

Politiker können am Dienstag die Planer löchern

Am Dienstag kommender Woche steht das Thema erst mal auf der Agenda des Ausschusses für Stadtentwicklung. Die Projektsteuerer vom Ingenieurbüro

Inros Lackner werden der Politik dann ihren sogenannten Fortschrittsbericht vorlegen und den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort stehen. Laut Bürgermeisterin Steinberg werden die Planer auch einen aktualisierten Zeit- und Kostenplan vorlegen.

Carl-Eric Pudor (CDU), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, sagt: „Die Straße wird noch nicht freigegeben werden, weil Arbeiten am Straßenrand nötig sind. Die Radwege und die Beleuchtung werden nicht fertig.“ Es seien aber nur noch Kleinigkeiten zu machen. Die Westumgehung schon vor Fertigstellung von Radwegen und Beleuchtung zu öffnen, sei nicht sinnvoll, weil die Arbeiten mit Hebekränen, Baufahrzeugen und die Lichtmast-Anlieferung sonst nur erschwert möglich seien.

Die Teileröffnung der Westumgehung, meint Pudor, bringe bereits Entlastung für die Elmshorner Straße: „Die Leute, die von Prisdorf kommen, können dann direkt auf die A 23 auffahren. Das betrifft auch das ganze Gewerbegebiet mit seinen vielen Lastwagen.“

Eine besondere Bedeutung kommt diesem ersten Abschnitt auch noch aus einem anderen Grund zu. Das Land möchte die L 110, die Tornesch mit der A 23 verbindet, sanieren. Weil die Umleitung für Autofahrer, die über die Autobahn in Richtung Hamburg fahren möchten, zwangsläufig durch Pinneberg führt, hatten die Verantwortlichen in der Kreisstadt ein Verkehrschaos befürchtet. Unter Hinweis auf die bald fertige Westumgehung setzten sie sich erfolgreich dafür ein, die eigentlich für dieses Jahr geplante L-110-Sanierung nach 2019 zu verschieben.

Freigabe 2018 oder 2019 – für die nur noch wenigen aktiven Mitglieder des einst so streitbaren Vereins „Pinneberger Westumgehung jetzt!“ ist das kaum der Rede wert. Einer von ihnen ist Uwe Kleinig, der oft auf der Baustelle zu sehen ist. Er hat sich vorgenommen, die Baufortschritte bis zum Schluss fotografisch und auch sonst zu dokumentieren. Und nach allem, was er gesehen hat und sieht, sagt er: „Wir sind eigentlich ganz zufrieden damit, wie das gelaufen ist.“ Und dann fügt er noch hinzu: „Bald können wir endlich mal da drüberfahren.“

