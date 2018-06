Quickborn bleibt auf Wachstumskurs

Die letzten 60 neuen Baugrundstücke im Blumenviertel sind baureif erschlossen. Stadt verzeichnet 1370 Neubürger in nur fünf Jahren.

Spatenstich Neubauviertel Quickborn-Heide: Mit Blick auf den bereits bebauten Tulpenweg setzten Bürgermeister Thomas Köppl (v. l.), Jeannine Müller (Stadtwerke), Burkhard Schmütz (LEG) und Hartwig Frahm (Baufirma) den ersten Spatenstich für den vierten und letzten Bauabschnitt im Blumenviertel in Quickborn-Heide Foto: Burkhard Fuchs / HA

Quickborn. Die Stadt Quickborn wächst kräftig weiter und dürfte zurzeit einer der größten Wachstumsmotoren im Kreis Pinneberg sein. Mit dem vierten Bauabschnitt des sogenannten Blumenviertels im Dreieck Friedrichsgaber Straße/Bahnstraße in Quickborn-Heide entstehen jetzt weitere 60 Wohneinheiten in einem Gebiet, wo seit 2013 rund 200 Einfamilien- und Doppelhäuser entstanden sind.

Stadt Quickborn hat jetzt 21.941 Einwohner

„Das ist ein sehr erfolgreiches Projekt für Quickborn“, lobte Bürgermeister Thomas Köppl den Investor LEG aus Kiel beim symbolischen ersten Spatenstich. Die frühere Landesentwicklungsgesellschaft, die jetzt zur privaten DSK/Big Bau Unternehmensgruppe gehört, hat seit 2013 die 4,4 Hektar große Fläche für 4,5 Millionen Euro baureif erschlossen und vermarktet.

Alle Grundstücke seien mittlerweile verkauft und bebaut, erklärt LEG-Geschäftsführer Burkhard Schmütz. Die Stadt Quickborn ist seitdem um 1370 auf insgesamt 21.941 Einwohner, also um 6,7 Prozent in nur fünf Jahren, gewachsen. 6500 Menschen von ihnen leben jetzt in Quickborn-Heide nahe der Autobahn 7.

Und auch von den jetzt zum Verkauf stehenden 60 Baugrundstücken seien alle „so gut wie verkauft“, erklärte LEG-Chef Schmütz. Bei einem Preis von 285 Euro den Quadratmeter für die 550 (Einfamilienhaus) bis 900 Quadratmeter (Doppelhaus) großen Grundstücke hätten sich 500 Interessenten aus Hamburg, Quickborn, Norderstedt und dem Umland quasi um das verkehrsgünstig gelegene Bauland geradezu gerissen. Direkt an der Bahnstraße wird zudem ein Mehrfamilienhaus gebaut.

Aus Sicht der Stadt sei die Bebauung beinahe zu schnell gegangen, sagte Bürgermeister Köppl. Aber das Blumenviertel, das nun mit der Lilienstraße, dem Sonnenblumenweg und der Krokuskehre ihren Abschluss findet, liege mit dem AKN-Anschluss am Bahnhof Tanneneck offenbar zu verkehrsgünstig. Mit dem bis 2021 geplanten S-Bahn-Anschluss werde das Quartier wohl noch attraktiver werden, ahnt Bürgermeister Köppl. „Quickborn ist seit vier Jahren in den Fokus zahlreicher Projektentwickler geraten.“

Damit die Stadt mit der Infrastruktur für die jungen Familien mit Kindern, die überwiegend hierher ziehen werden, nachkommt, habe die LEG ihr kostenfrei ein Doppelhaus-Grundstück für den Bau einer temporären Kita zur Verfügung gestellt, erklärte Schmütz. Nach zehn bis 15 Jahren könne Quickborn dann das Grundstück verkaufen oder die Kita weiterführen.

Für die LEG, die schon vor 20 Jahren der Stadt Quickborn bei ihrer Innenstadtsanierung half, sei Quickborn ein sehr gutes Pflaster. In ganz Schleswig-Holstein würden zurzeit 1000 neue Baugrundstücke vom Investor LEG erschlossen.

