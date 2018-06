Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data 2018/LVermGeo SH / HA

Mitten in der Nordsee liegt Helgoland mit seiner Nebeninsel Düne. Auf ihr ist der kleine Flugplatz neben dem Campingplatz sowie einem alten und neuen Bungalowdorf angelegt. An den weißen breiten Stränden aalen sich neben Touristen auch Seehunde und Kegelrobben in der Sonne. Die lassen sich, genau wie die Lange Anne an der Nordspitze der Hauptinsel, von oben nur erahnen Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data 2018/LVermGeo SH / HA