Barmstedt. „Wir machen Improvisationstheater, wer hat das schon mal gesehen?“ fragt Felix Schwarzbold am Sonnabend ins Publikum der Barmstedter Kulturschusterei. Etwa die Hälfte der Anwesenden meldet sich. Für alle anderen erklärt Schwarzbold – die eine Hälfte des Hamburger Improvisations-Duos Luv und Lee –, was es mit dieser Form des Theaterspielens auf sich hat.

„Wir sind völlig ohne Plan auf die Bühne gekommen“, sagt er. Ganz so ist es zwar nicht, aber es gibt kein fertiges Stück, jeder Auftritt gestaltet sich völlig anders.

Das szenische Spiel von Schwarzbold und Partnerin Mona Tawussi wird mithilfe von Anregungen aus dem Publikum spontan entwickelt, Mitwirkung ist gefragt. Also bei Fragen einfach reinrufen, ohne zu überlegen: Das wird erst einmal geübt, sitzt aber ganz schnell - und dann geht es auch schon los mit der „Improshow Windwechsel“.

Was folgt, ist absurd, überraschend, einfalls- und geistreich und vor allem komisch. Langeweile hat keine Chance an diesem Theaterabend. Ideen und Gestalten tauchen auf der in Schwarz gehaltenen Bühne auf, während die ebenfalls schwarz gekleideten Akteure die verschiedensten Rollen verkörpern. Der Wechsel der Perspektiven, Figuren und Szenen ist rasant. Das Profil zweier Frauengestalten, die Mona Tawussi gleichermaßen zum Leben erweckt, stammt aus dem Publikum: Da ist Gisela, die Krankenschwester, und Frau Müller-Thurgau mit dem naheliegenden Hobby Weintreten. Dass sich daraus eine Alkoholabhängigkeit entwickelt und sie deswegen von ihrem Lebensgefährten Klaus Dieter für einige Zeit kaltgestellt wird, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, auch die Darsteller nicht.

Das Bühnengeschehen besteht nicht allein aus an Sketche erinnernde Szenen mit Wortwitz und lustigen Einfällen, in Teilen entwickelt es sich zu komplexen Handlungssträngen. Sogar dramatische oder verzweifelt anmutende Momente sind dabei, lösen sich dann aber immer wieder auf und gehen mit bis ins Groteske zugespitzten Dialogen einher - und trotzdem manchmal fast ein bisschen ans Herz wie beim rührseligen Happy End für die alleinerziehende Gisela und Hans, den Postboten. Große Gefühle und Zwischenmenschliches werden gespielt und besungen, wenn einer der beiden Darsteller zum Mikro und Pianist Sebastian Steinhardt in die Tasten greift. Sein Piano steht auf einer Bühnenseite, von dort gibt er Zeichen zum Szenenwechsel und Melodien vor, in die die Akteure einsteigen und aus dem Stegreif Texte singen, die sie in dem Moment erst dichten.

Für diese reife Bühnenleistung muss man eine Gabe und große Anpassungsfähigkeit besitzen. Sie hätten sich in einem magischen Moment gefunden, beschreiben die drei. Wer das Ergebnis ihres Zusammenspiels gesehen hat, hält das durchaus für möglich.

Luv und Lee ist am Sonnabend, 10. Dezember, wieder zu Gast in der Kulturschusterei mit einer Weihnachtsshow. Weitere Informationen unter www.luvundlee-impro.de