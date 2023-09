Sensation verpasst – TuRa Harksheide unterliegt TuS Dassendorf

Gut in Form: Yannick Fischer (TuRa Harksheide) erzielte im sechsten Punktspiel seinen fünften Treffer.

Norderstedt. Bis zur 66. Minute lag die Sensation in der Luft – doch dann kam Martin Harnik! Die Oberliga-Fußballer von TuRa Harksheide mussten sich demzufolge am sechsten Spieltag Tabellenführer und Serienmeister TuS Dassendorf mit 1:3 (1:0) geschlagen geben.

„Die Dassendorfer hatten über die gesamte Spielzeit einen Ballbesitz von 70, 80 Prozent. Daher geht der Sieg für sie absolut in Ordnung“, sagte TuRa-Trainer Jörg Schwarzer. Dassendorf-Coach Thomas Seeliger, der in Norderstedt wohnt und viele Jahre als Spieler und Trainer für den 1. SC Norderstedt und Eintracht Norderstedt tätig war, fiel hinterher ein Stein vom Herzen: „Meine Jungs haben in der zweiten Halbzeit Charakter gezeigt.“

TuRa Harksheide geht durch Yannick Fischer überraschend in Führung

Von Beginn an wurde es das erwartete Spiel auf ein Tor. Die Gäste kamen früh zu ihren ersten Chancen (3./ 8./14./16.), das erste Tor fiel aber in der 18. Minute auf der anderen Seite. Yannick Fischer zog aus 25 Metern ab – und traf. Es war schon sein fünftes Saisontor im sechsten Spiel.

„Da hatte ich sofort ein Déjà-vu. Bei unserer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Türkiye vor eineer Woche haben wir auch das Spiel gemacht, aber den Gegner zu Treffern eingeladen“, ärgerte sich Seeliger. Die Gäste haben aber einen Martin Harnik in ihren Reihen.

Ex-Profi Martin Harnik dreht die Partie im collatz+schwartz-Sportpark

Der Ex-Profi und Goalgetter sorgte nach der Pause für die Wende. Erst traf er per Flugkopfball zum 1:1 (66.) zum Ausgleich und ließ in der 74. Minute TuRa-Torhüter Niklas Grünitz mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance. Sven Möller packte kurz vor Schluss noch das 3:1 drauf.

„Mit diesem Sieg kann ich mich wenigstens auf dem Weinfest am Schmuggelstieg blicken lassen“, sagte Thomas Seeliger schmunzelnd. Auf TuRa Harksheide wartet schon am kommenden Sonntag der nächste schwere Brocken: Dann geht es zum Niendorfer TSV.