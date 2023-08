Stark: HSV stürmt mit 5:0-Heimerfolg an die Landesliga-Tabellenspitze

Fußball in Norderstedt

Fußball in Norderstedt Stark: HSV stürmt mit 5:0 an die Landesliga-Tabellenspitze

Norderstedt. Nach der besten Saisonleistung in der Fußball-Landesliga Hammonia gab sich Stefan Gehrke, der Trainer des Hamburger SV III, gelöst. „Das war ein sehr überzeugendes Heimspiel und unsere erste Partie, bei der die Leistung über die komplette Distanz richtig gut gepasst hat“, sagte der Coach nach dem 5:0 (2:0)-Erfolg gegen Altona 93 II.

Zwar verbuchten die Gäste drei hochkarätige Chancen, die HSV-Torhüter José Dardon als Vertreter des erkrankten Patrick Tiedje sensationell entschärfte, doch mehr als Ehrentreffer wären für Altonas Zweite eh nicht drin gewesen. Zu überlegen präsentierte sich der HSV III von Beginn an, stellte schon in der ersten Halbzeit durch Treffer von Okan Subay (9.) und Marcel Perz (35.) die Weichen auf Sieg.

Landesliga: Vereinspräsident Marcell Jansen trifft für Hamburger SV III

Auch in der zweiten Hälfte blieb der Oberliga-Absteiger am Drücker. Sebastian Schmalbach (63.), der in der 70. Minute eingewechselte HSV-Präsident Marcell Jansen (84.) und erneut Subay (89.) sorgten durch ihre Treffer für klare Verhältnisse. Und es wäre noch mehr möglich gewesen. Besonders der überragende Neuzugang Martin Fedai verpasste mehrmals knapp; ihm wäre ein Tor zu gönnen gewesen, da er bislang als konstantester Spieler sehr gute Leistungen abruft.

„Ob auf der Sechs, der Acht oder der Zehn – Martin agiert als flexibler Mittelfeldakteur mit hoher Spielintelligenz, klaut dem Gegner viele Bälle und leitet Angriffe für uns ein. Wir sind sehr zufrieden mit ihm“, lobte Coach Gehrke. Mindestens bis Sonntag ist der HSV III nun Tabellenführer.

Eintracht Norderstedt II verliert Match und Top-Torjäger

Parallel zur HSV-Gala spielte sich an der Ochsenzoller Straße ein Drama ab. Eintracht Norderstedt II verlor beim 0:2 (0:1) gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst durch Treffer von Jonas Wesemann (37.) und Jeremy Jungkurth (67.) nicht nur das Spiel, sondern auch Top-Torjäger Ede Zimmermann (vier Saisontore).

Zimmermann kam in der 12. Minute nach einem Kopfballduell falsch auf und brach sich den Fuß. Von diesem Schock erholte sich der Landesliga-Aufsteiger nicht mehr. „Wir hoffen sehr, dass es Ede bald wieder gut geht“, sagte Eintracht-II-Coach Jannik Paulat traurig.

Bezirksligist Glashütter SV trennt sich 1:1 vom TSV Sasel II

Die Tabellenführung verteidigt, aber zum ersten Mal in dieser Spielzeit zwei Punkte abgegeben hat der Glashütter SV in der Bezirksliga Nord beim 1:1 (1:0) gegen den TSV Sasel II.

Der GSV versäumte es, die frühe Führung nach einem schönen Schuss von Pelle Zankl (10.) gegen lange Zeit harmlose Gäste auszubauen. Ein Eigentor des Glashütters Sherwien Sharifzadeh (70.) im Anschluss an eine Ecke sorgte für das Remis. „Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Das müssen meine Jungs jetzt lernen“, sagte Trainer André Menzel.