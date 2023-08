Die große Norderstedter Sportwoche : Alle Infos zu Anmeldung und Ablauf

Am 26. August startet das Sporthighlight. Was auf die Aktiven zukommt, wie die Anmeldung noch möglich ist – alle Infos.

Norderstedt. Eines ist sicher. Wenn es um die schönsten Shirts für die Teilnehmer geht, spielt die Norderstedter Sportwoche in der obersten Liga. Und das Beste ist, auch wenn es schon in zehn Tagen mit dem Event los geht: Anmeldungen sind weiterhin möglich. Das ist anders seit der Pandemie.

Für den TriBühne-Triathlon, der wie gewohnt die Sportwoche beschließt, sind bis jetzt etwa 1300 Plätze vergeben. Aber noch 200 Kandidatinnen und Kandidaten können mitmachen. In den Jahren vor Corona waren so kurz vor dem Event meist nur noch Restplätze in ausgewählten Disziplinen vorhanden. „Ich hatte gehofft, dass sich die Lage schneller normalisiert“, sagte Chef-Organisatorin Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Eventagentur.

Norderstedter Sportwoche: Alle Infos zu Anmeldung und Ablauf

Platz haben auch noch das Norderstedter Langstreckenschwimmen, das Festival Rad und der Hamburg Airport Abendlauf. Gemeinsam haben die Veranstaltungen die freien Plätze und die einmaligen Finisher-Shirts. Die werden, wie jedes Jahr im Hause Buschbeck entworfen. „Ich darf aber nur maximal eine Idee einbringen, beim Rest lassen sich mein Mann und meine Tochter nicht reinreden“, so Dagmar Buschbeck lachend.

Mehr beisteuern muss die Organisatorin auch nicht. Das Shirt fürs Langstreckenschwimmen ziert die Silhouette vom Stadtparksee, beim Abendlauf leuchtet der Vollmond und beim Triathlon, wie in einem pastellfarbenen Regenbogen, die drei Einzelsportarten.

Sportwoche: Los geht es mit dem Langstreckenschwimmen

Am 26. August geht die Sportwoche mit dem 13. Norderstedter Langstreckenschwimmen los. Für dieses Event sind noch gut 70 freie Plätze vorhanden. Einen Tag drauf findet das Festival Rad am Gutenbergring statt. „Auch hier gibt es für alle Interessierte noch kurzfristig Startplätze“, so Dagmar Buschbeck. Aber die Organisatorin mahnt zur Vorsicht. „Der Bund deutscher Radfahrer nimmt es sehr genau, wer im Rennen mit Lizenz und ohne starten darf. Ein Fehler bei der Anmeldung kann lange Sperren nach sich ziehen.“ Nur die Lizenzfahrer dürfen am Wettbewerb über 69 Kilometer teilnehmen. Obacht also bei der Anmeldung.

Dagmar Buschbeck weist noch auf zwei Spezialitäten beim Festival Rad hin: zum einen das Rennen für Menschen mit Behinderung, zum anderen das Rennen für die Jüngsten. „Das steht allen offen, nicht nur dem Nachwuchs der teilnehmenden Väter und Mütter.“ Wer also sein Kind mit Bobbycar, Laufrad oder Roller losheizen sehen will, der muss einfach am Sonntag am Gutenbergring reinschauen. Mit fünf Euro ist man dabei.

Stadtpark Norderstedt: Beim Abendlauf geht es rund um den See

Der Hamburg Airport Abendlauf am 30. August ist die flexibelste Veranstaltung der Sportwoche. Noch vor Ort kann man sich entscheiden, ob man eine, zwei drei oder vier Runden laufen möchte. Lediglich für Kinder gibt es Einschränkungen. Der Nachwuchs bei Jahrgang 2016 darf nur eine Runde laufen, der bis 2013 nur zwei. „Wir wollen mit unserer Veranstaltung schließlich kindgerecht bleiben“, sagt Dagmar Buschbeck.

Nur die Teilnehmer von „Bester Athlet:in Norderstedter Sportwoche“ sind bei der Wahl ihrer Strecke eingeschränkt. Für diesen Wettbewerb haben sich bisher 28 Interessierte angemeldet. „Man muss es sich aber auch leisten können, eine ganze Woche dem Sport zu opfern“, weiß Dagmar Buschbeck um die Problematik dieses Vierkampfes.

Ganz am Ende dieses Wettbewerbs steht natürlich der Tribühne-Triathlon. Noch bis Sonntag kann man sich unter norderstedt-events.de anmelden. Dann bekommt man personalisierten Startunterlagen. Für NachmelderInnen gibt es nur anonyme Startnummern. Aber auch für die gibt es die Finisher-Shirts. Mitmachen lohnt sich also.