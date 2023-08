Landesligist baut auf verbesserten Marcell Jansen und einen Rückkehrer. In der Bezirksliga will Glashütte Platz eins verteidigen.

Norderstedt. Pass Stefan Gehrke, Schuss Marcell Jansen, Tor. Der 50 Jahre alte Trainer des Hamburger SV III bedient seinen 37 Jahre alten Präsidenten im Sturm und es klingelt im Kasten. Diese Vision könnte tatsächlich Wirklichkeit werden. Allerdings ist den Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten nicht gerade daran gelegen, dass es so kommt. Schließlich ist der Grund eine Verletzungsseuche. Zur dritten Runde des Holsten-Pokals der Reservemannschaften beim SC Poppenbüttel II reiste der HSV III nur mit einem Kader von 15 Mann an.

Einer davon: Trainer Stefan Gehrke. Der frühere filigrane Zehner setzte sich als Ersatzspieler selbst auf die Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Was auch nicht nötig war. Es gelang ein souveräner 6:0-Sieg beim Kreisligisten. Marcell Jansen hielt 66 Minuten durch, erzielte zwei Treffer und legte einen weiteren auf. Offensiv-Allrounder Sepehr Nikroo feierte sein Comeback nach einem Muskelfaserriss, ersetzte für Jansen und traf gleich zum Endstand.

Fußball in Norderstedt: Auswärts bei BU – Hamburger SV ist heiß auf das Traditionsduell

Die Hoffnung ist nun ein vollerer Kader mit einigen Rückkehrern zum Traditionsduell in der Landesliga Hammonia beim HSV Barmbek-Uhlenhorst (Fr., 19.30 Uhr, Dieselstraße). Die mit nur einem Punkt schwach gestarteten Gastgeber sind Dreizehnter, der HSV III Vierter. „Mich überrascht der Start von BU. Sie haben aus meiner Sicht eine der stärksten Mannschaften der Landesliga, und ich schätze BU-Trainer Michael Koss außerordentlich“, sagt Stefan Gehrke. „Auf das Spiel selbst freuen wir uns sehr. Solche Traditionsduelle wie BU gegen den HSV mit 400 Zuschauern am Rand, die schön Alarm machen, sind immer geil. Und wir wollen uns dort die drei blöd hergeschenkten Punkte gegen den SC Victoria II wiederholen.“

Eben jener SC Victoria II wird am Freitagabend Gastgeber für Eintracht Norderstedt II sein (20.15 Uhr, Stadion Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87). Das 3:1 beim HSV erspielte sich Vickys Reserve mit hohem Pressing und starken Dribbelkünstlern. Wie will die Eintracht im Duell der Tabellennachbarn Fünfter gegen Siebter darauf antworten? „Wir üben im Training stets, uns unter hohem Gegnerdruck mutig von hinten heraus zu kombinieren, und wollen das auch in diesem Spiel tun“, sagt Trainer Jannik Paulat. „Und starke Dribbelkünstler haben wir ebenfalls. Ich erwarte von beiden Teams ein sehr offensiv geführtes Spiel.“ Einer, der sehr gut mit der Kugel umgehen kann, ist Emin Kurpejovic. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler feiert nach einer Gelb-Rot-Sperre sein Comeback.

Bezirksliga Nord: Spitzenreiter Glashütter SV ist Favorit in Egenbüttel

Mit seinem wieder genesenen Trainer André Menzel will der Glashütter SV beim noch sieglosen Zwölften SC Egenbüttel II (Fr., 19.30 Uhr, Am Moorweg) die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord verteidigen. Das Spiel findet auf Naturrasen statt, was die Gäste nicht beeinträchtigen soll. „Unser Rasen ist seit dieser Woche wieder zum Training freigegeben, sodass wir uns optimal auf die Partie vorbereiten können“, sagt Menzel.

Spannend zu beobachten sein wird der Auftritt von Philip Jeksties. Beim 3:0 gegen Groß Borstel stand dieser nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub nicht im Kader, kam stattdessen beim der dritten Mannschaft in der Kreisklasse B1 gegen Blau-Weiß Ellas zum Einsatz. Glücklich war Jeksties dem Vernehmen nach darüber nicht – doch beim 21:0 schoss er mit Wut im Bauch fünf Tore. „Ich finde es gut, dass Philip mit seiner Leistung klar gezeigt hat, dass er ein Bezirksligaspieler ist. Folglich wird er nun in der Partie beim SC Egenbüttel II auch wieder in unserem Kader stehen“, so André Menzel.