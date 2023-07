Neuer Service: Regionalliga mit Norderstedt & Co. gratis im Live-Stream

Norderstedt. Ein Fußballspiel im Stadion ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Das wissen alle Fans. Doch das reicht längst nicht mehr für eine angemessene Vermarktung. Selbst nicht in der vierthöchsten Spielklasse, der Regionalliga Nord. Dort werden ab der neuen Saison, die an diesem Wochenende startet, tatsächlich erstmals sämtliche 306 Partien der 18 Clubs, darunter auch Eintracht Norderstedt, der Hamburger SV II, der FC St. Pauli II oder Teutonia 05, live zu sehen sein – online, und mit Kommentatoren aus allen Stadien.

Hierfür haben die Clubs und der Norddeutsche Fußball-Verband eine Kooperation mit den Firmen Spiideo und Solidsport abgeschlossen. „Die Regionalliga Nord verdient einfach eine flächendeckende Ausstrahlung. Wir haben in der Liga einen interessanten Mix aus etablierten und ambitionierten Vereinen, Neulingen und Nachwuchsteams, das ist für viele fußballbegeisterte Menschen interessant“, sagt Ralph-Uwe Schaffert, Präsident des NFV.

Fußball online: Neuer Service – Regionalliga Nord live und umsonst im Stream

Zum Vergleich: In den letzten Jahren gab es bereits einen anderen Anbieter – sporttotal.tv –, der von einigen Vereinen die Heimspielen live im Internet zeigte. Darunter auch Eintracht Norderstedt. Diese waren jedoch unkommentiert, und eine Reihe von Clubs, darunter insbesondere die zweiten Mannschaft der Erst- und Zweitligisten, machten nicht mit. Der VfB Lübeck, mittlerweile in die 3. Liga aufgestiegen, produzierte sogar lieber ein eigenes Format.

Spiideo rüstet alle Stadien mit Kameratechnik und automatisierter Videoproduktionstechnologie aus – das habe sich bereits in anderen Ligen, sowohl in Europa als auch in den USA, bewährt. „Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Partnerschaft mit dem NFV, die es uns ermöglicht, alle Spiele der Regionalliga Nord aufzuzeichnen und für die Fans aller 18 Vereine der Liga bereitzustellen“, sagt Ian Wray, Senior Director of Media Partnerships.

„Unsere Kamerasysteme und unsere einzigartige KI-basierte, automatisierte Videoproduktionstechnologie eröffnen den Ligen viele Möglichkeiten, qualitativ hochwertige, angereicherte Spielinhalte zu erstellen, um die Fans zu begeistern. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft auszubauen und in Zukunft weitere Innovationen zu liefern.“

Regionalliga Nord: Neue Online-Plattform mit Livespielen und mehr

Und so läuft es ab: Jedes Spiel wird von einem Kommentator begleitet, den der jeweilige Heimverein stellt. Teilweise soll es zudem manuelle Kameras zusätzlich geben, das hängt von den Clubs ab. Alle Inhalte und auch aktuelle News werden über die neue Seite nordfv.tv/regionalliga zur Verfügung gestellt – gratis. Die Plattform wird von Solidsport betreut, einer Firma mit Sitz in Hamburg.

Ziel sei es, die Liga in allen Bereichen weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Reenald Koch, Präsident von Eintracht Norderstedt, begrüßt das neue Angebot ausdrücklich. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Mit dem gemeinsamen Projekt haben wir nun einen guten Weg eingeschlagen, um uns für die Zukunft aufzustellen. Dabei ist es aber auch wichtig, dass Vereine und Verband den nächsten Schritt zur Verbesserung der Strukturen gehen.“