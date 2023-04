Eintracht Norderstedt holt gegen Holstein Kiel II 0:2-Rückstand auf

Norderstedt. Eine Halbzeit lang deutete alles darauf hin, als sollten die Fußballer von Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord ihre dritte Punktspielniederlage hintereinander kassieren.

Die Mannschaft von Trainer Olufemi Smith war in der Nachholpartie gegen Holstein Kiel II die klar schlechtere Mannschaft, lag im Edmund-Plambeck-Stadion durch Gegentore von Laurynas Kulikas (28./Foulelfmeter) und Marvin Obuz (35.) mit 0:2 zurück.

Eintracht Norderstedt: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Doch die Gastgeber waren nicht gewillt, mit einer Heimpleite ins Osterwochenende zu gehen. Das Match kippte. Nicht zuletzt deshalb, weil die für Benjamin Dreca und Maximilian Schütt eingewechselten Jan-Pelle Hoppe und Kangmin Choi für frischen Schwung und entscheidende Impulse sorgten.

Die Höhepunkte der Aufholjagd: Nils Brüning erzielte mit einem leicht abgefälschten Linksschuss den Anschlusstreffer (58.), Sezer zwang Holstein Keeper Noah Oberbeck zu einer Glanzparade (76.), Choi glich 120 Sekunden später nach schöner Vorarbeit von Rico Bork zum Endstand von 2:2 aus.

Rätselhafte Leistungsschwankungen der Regionalliga-Fußballer

So weit, so erfreulich. Rätselhaft blieb allerdings, warum sich die Eintracht vor 405 Zuschauern im ersten Durchgang so schwach – und danach wie verwandelt präsentierte.

„Ich kann mir das nicht so genau erklären“, sagte Mannschaftskapitän Juri Marxen, „wir wollten von Beginn an ganz anders auftreten und müssen in den kommenden Tagen gemeinsam analysieren, warum das nicht geklappt hat.“ Seine erste Schnelldiagnose: „Wir haben nach der Pause sicherlich viele Wege gemacht, die wir in den ersten 45 Minuten nicht gemacht haben.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eintracht Norderstedt: Experten im Drehen von Rückständen

Coach Smith wusste derweil nicht, ob er sich über das Unentschieden nun freuen oder ärgern sollte. „Uns ist das in dieser Saison nicht zum ersten Mal passiert. Wir werden zwar zu Experten, wie man 0:2-Rückstände in Unentschieden dreht. Aber das kann es auf Dauer ja nicht sein.“

Letztendlich überwogen aus Norderstedter Sicht dann aber doch die positiven Aspekte der Partie. „Unsere Wechsel haben funktioniert. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie gut sie Fußball spielen kann, es hat Spaß gemacht, dem Team zuschauen“, so Olufemi Smith. Abzuwarten bleibt, ob und wie lange es Eintracht Norderstedt gelingt, erneut zu Hause im Lokalderby gegen den FC. Pauli II (Sonntag, 16. April, 14 Uhr) daran anzuknüpfen...

Eintracht Norderstedt – Holstein Kiel II 2:2 (0:2). – Schiedsrichter: Kevin Behrens (TuS Hasede). – Zuschauer: 405. – Tore: 0:1 Laurynas Kulikas (28./Foulelfmeter), 0:2 Marvin Obuz (35.), 1:2 Nils Brüning (58.), 2:2 Kangmin Choi (78.). – Eintracht: Huxsohl – Hildebrandt, Schütt (46. Hoppe), Grau , Bork (85. Gutmann) – Bölter – Marxen, Dreca (46. Choi), Williams (67. Brendel), Brüning – Sezer.