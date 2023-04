Einradfahren: Der Balanceakt auf dem Sportgerät wird immer beliebter

Horst/Henstedt-Ulzburg. Bananen! Vier Minions machten sich in der Sporthalle in Horst auf die Suche nach ihrem Lieblingsessen. Auf dem Einrad, denn die Minions waren vier Balancekünstlerinnen, die der SV Henstedt-Ulzburg beim Regio-Cup in der Klasse Kleingruppe U 15 an den Start geschickt hatte. Selbstverständlich fand das Quartett am Ende die krummen Südfrüchte – und sicherte sich als Sieger des Wettbewerbs zudem vier Goldmedaillen.

Trainerin Jaclyn Dreyer war begeistert. Nachdem 2022 erstmals Mitglieder der Einradsparte beim Regio-Cup gestartet waren, hatte der SVHU diesmal in neun von zwölf Klassen gemeldet. Und die Henstedt-Ulzburgerinnen räumten mit fünf ersten Plätzen richtig ab

Einradfahren: Leistungsorientiertes Training beim SVHU

„Dabei haben wir erst nach der Coronapause mit einem leistungsorientierteren Training angefangen“, so Dreyer. Die Einradgruppen des SV Henstedt-Ulzburg gibt es allerdings schon seit rund zehn Jahren.

Der Regio-Cup ist der Anfängerwettbewerb in der Disziplin Freestyle. Dabei werden auf den Sportgeräten verschiedene Tricks gezeigt, in einer Kür mit Musik untermalt und in fantasievollen Kostümen vorgetragen. Der Schwierigkeitsgrad ist limitiert, zu 90 Prozent treten Mädchen an. Wer schon einmal bei einer Landesmeisterschaften gestartet ist, darf beim Regio-Cup nicht mehr teilnehmen.

Regio-Cup ist der Anfängerwettbewerb in der Disziplin Freestyle

Josefine Knobeler und Romina Dreyer vom SVHU siegten in Horst in der Klasse Paar 30+ und erhielten eine Einladung für die Landesmeisterschaft. Eine Herausforderung für die Henstedt-Ulzburgerinnen, die das Duo aber vorerst nicht annehmen wird.

„Der Regio-Cup ist unsere Leistungsklasse. Hier gehören wir hin“, sagte Knobeler. Einen Start bei der Schleswig-Holstein-Meisterschaft mag die ehemalige Leistungsturnerin aber nicht generell ausschließen. „Mal schauen, wie es in ein, zwei Jahren aussieht.“

Starts bei der Landesmeisterschaft sind geplant

Jaclyn Dreyer will nun mit drei Teams bei der Landesmeisterschaft starten: den siegreichen Minions sowie den Duos Rena Bruder/Charlize Rothweil und Wencke Leuschel/Lucy Harkotte, die sich in den Altersklassen U 13 und U15 durchsetzten.

„Aber dafür müssen wir noch Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten“, so die Trainerin. Was die Entscheidung positiv beeinflussen könnte ist die Tatsache, dass die Einrad-Titelkämpfe vom 12. bis 14. Mai vor der Haustür in der Norderstedter Moorbekhalle stattfinden.

FC Union Ulzburg überlässt Einrad-Team Zeiten in Dreifeldhalle

Dass die Henstedt-Ulzburgerinnen so erfolgreich sind, haben sie auch den Fußballern vom FC Ulzburg zu verdanken, die ihnen Trainingszeiten in der Dreifeldhalle überließen. „Die braucht man, um eine Wettkampf-Kür einzustudieren“, sagte Jaclyn Dreyer, die sich über die unbürokratische Hilfe der Kicker sehr freute.

Was auffällt: Der Einradsport im Kreis Segeberg befindet sich im Aufwind. Vor der Coronapandemie waren praktisch nur der Norderstedter SV, der SG Seth und der Schmalfelder SV bei Wettkämpfen vertreten. Beim geografisch in drei Bereiche aufgeteilten Regio-Cup waren nun auch der SV Henstedt-Ulzburg, der 1. SC Norderstedt und der SV Westerrade dabei.

Einradfahren: Sportvereine vergrößern Angebot im Kreis Segeberg

Die Teams des NSV starteten beim Regio-Cup Mitte, die des SVHU beim Regio-Cup Süd. „Wir wollten die Gruppen der Vereine nicht auseinander reißen und haben die Veranstaltungen so geplant, dass etwa gleich große Starterfelder entstehen“, sagte Schleswig-Holsteins Freestyle-Fachwartin Gesine Helten.

Die Sieger beim Regio-Cup Mitte, Großgruppe Altersklasse 12+: SG Seth /StuSie mit der Kür Morgens müde, abends wach; Kleingruppe 15+: SV Tungendorf /The greatest showman; Kleingruppe U 15: Schmalfelder SV/Matrosen; Paar Ü 15: Charlotte Trampler/ Jette Wellenschmid (SSV)/ Rapunzel und ihr Prinz; Paar U 15: Ebba Kahle/Hanna Boege (SSV) /80er-Jahre; Paar U13: Henrike Klapper/Malin Schettler (SV Boostedt)/Rebellen; Einzel 15+: Jule Feistkorn (SVB)/Lucky Luke; Einzel U 15: Tjalda Glischinski(TSV Bargteheide)/Ich tanz aus der Reihe; Einzel U 13 weiblich: Neela Hagen (SV Westerrade)/Tabaluga; Einzel U 13 männlich: Conner Bode (1. SC Norderstedt)/Dragonball; Einzel U 11: Lia Niemeyer (SG Seth)/Einmal um die Welt; Einzel U 10: Carlotta Huckert (SVW)/Seemännner Ahoi.Regio-Cup Süd, Hocheinrad: Elmshorner MTV/Madagascar (als Showwettbewerb); Großgruppe Altersklasse 12+: SV Henstedt-Ulzburg/We’re alle in this together; Kleingruppe 15+: Hohenfelder SV/Tanz der Vampire; Kleingruppe U 15: SVHU/Die Minions sind los!; Paar 30+: Josefine Knobeler & Romina Dreyer (SVHU)/Girls just wanna have fun!; Paar U 30: Laura Caspers/Judith Zacharias (SV Blau-Weiß 96 Schenefeld)/ Sherlock Holmes und Dr. Watson; Paar U 15: Wencke Leuschel/Lucy Harkotte (SVHU)/Wednesday & Goody Addams; Paar U 13: Rena Bruder/Charlize Rothwell (SVHU)/Ahoi Piraten; Einzel 15+: Frauke Korth (BWS)/Las Nevadas; Einzel U 15: Finja Kantelberg (HSV)/Rocca verändert die Welt; Einzel U 13: Christin Wolf (HSV)/Spongebob auf dem Weg zu seiner Ananas; Einzel U 11 männlich: Issa Compaore (Norderstedter SV)/Simba.