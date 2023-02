TuRa Harksheide: Fehlstart setzt sich fort – chancenlos gegen Ex-Profis

Norderstedt. 0:3, 0:3, 0:2, 0:2. So lauten die Ergebnisse der Fußballer von TuRa Harksheide aus den ersten vier Spielen der Oberliga Hamburg in diesem Jahr. Nach dem 0:2 (0:0) beim Tabellenzweiten TuS Dassendorf bleibt der Aufsteiger 2023 weiter punkt- und torlos und rutscht immer tiefer in die Abstiegsregion. „Uns ist bewusst gewesen, dass es bei dem Programm, das wir jetzt haben, mit Spielen gegen Dassendorf, Paloma, ETV und Concordia, schwer werden würde“, so TuRa-Trainer Jörg Schwarzer.

Der stand mit seinem Team am Wendelweg 90 Minuten unter Dauerdruck. Bis auf zwei Schüsschen von Daniel Meier (25.) und Nico Schluchtmann (36.) war von TuRa in der Offensive nichts zu sehen. Die Partie lautete vielmehr Dassendorf gegen Abou Fofana.

TuRa Harksheide: Fehlstart setzt sich fort – Aufsteiger chancenlos gegen Ex-Profis

Der TuRa-Torhüter rettete stark gegen Mattia Maggio (8., 33.), Martin Harnik (45.) und seinen eigenen Mitspieler Micheel (52). Dassendorf, das mit den Ex-Profis Harnik, Zhi-Gin Lam und Maggio auflief, brauchte bis zur 65. Minute, ehe sie das TuRa-Abwehrbollwerk überwinden konnten. Nach einem Lam-Freistoß flog die Kugel dem gerade erst eingewechselten Kristof Kurczynski vor die Füße, der zum 1:0 abstaubte.

Die Entscheidung dann in der 82. Minute. Diesmal bediente Kurczynski den mitgelaufenen Mattia Maggio, der Fofana mit einem platzierten Schuss keine Chance ließ. „Uns war klar, dass wir aufgrund der individuellen Klasse von Dassendorf hier nichts bewerkstelligen können. Wir haben aber mit einer großen Intensität und Leidenschaft Fußball gespielt“, befand Jörg Schwarzer.

Der muss mit seinen Jungs am kommenden Dienstag (14. Februar, 19.30 Uhr) im Nachholspiel beim USC Paloma wieder ran. Seinen Vertrag bei TuRa hat er übrigens immer noch nicht verlängert. Es steht noch ein Gespräch zwischen der Fußball-Abteilungsleitung und Ligamanager Philipp Penkwitt aus.

