Eintracht Norderstedt: Blamage! Regionalligist fliegt aus dem Lotto-Pokal

Hamburg. Regionalligist Eintracht Norderstedt ist sensationell im Lotto-Pokal-Achtelfinale beim Oberligisten HEBC mit 2:5 nach Elfmeterschießen (reguläre Spielzeit: 1:1) ausgeschieden. Und das nicht einmal unverdient. Die bei diesem Spiel von Co-Trainer Max Krause betreute Mannschaft (Cheftrainer Olufemi Smith war beim Trainer-Lehrgang in Frankfurt) wurde ihrer Favoritenrolle nur in den ersten 20 Minuten gerecht. Nach einigen Chancen mündete die Feldüberlegenheit in die Führung durch Cemal Sezer, der eine Hereingabe von Kangmin Choi zum 1:0 für die Garstedter nutzte (18.).

Je länger die Partie dauerte, desto besser präsentierte sich jedoch der Underdog vom Reinmüller-Platz. Auf der Anzeigetafel drückte sich das nach 38 Minuten im Ausgleich zum 1:1 aus. Piet Oldags Schuss konnte Eintrachts Keeper Lars Huxsohl nur nach vorne abwehren, Fabian Lemke staubte erfolgreich ab.

Blamage! Eintracht Norderstedt fliegt aus dem Lotto-Pokal

Gleich nach Wiederbeginn hatte die Eintracht Glück, als Schiedsrichter Fabian Porsch einem HEBC-Treffer von Arisch Butt die Anerkennung versagte, weil er zuvor ein Foul an HEBC-Akteur Malte Wilhelm geahndet hatte (47.).

Doch der HEBC spielte weiter munter mit, erarbeitete sich einige Großchancen zum Ausgleich. Die defensiv nicht mehr stabile Eintracht hätte das Spiel ebenfalls auf ihre Seite ziehen können. Jan-Pelle Hoppe traf jedoch nur den Pfosten (64.), der eingewechselte Manuel Brendel scheiterte an HEBC-Torwart Patrick Meins (83.).

Eintracht Norderstedt: Im Elfmeterschießen versagen zweimal die Nerven

So kam es zum Elfmeterschießen. Der HEBC verwandelte viermal vom Punkt, bei Eintracht Norderstedt schoss Marxen den Ball über das Tor und Hoppe scheiterte an HEBC-Keeper Meins. Somit hat die Eintracht ihr erstes großes Saisonziel Pokalsieg bereits verspielt und muss die Qualifikation für die erste DFB-Pokalrunde in der nächsten Saison samt 140.000 Euro Antrittsgeld ebenfalls abschreiben.

HEBC – Eintracht Norderstedt 5:2 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tore: 0:1 Cemal Sezer (18.), 1:1 Fabian Lemke (38.). Elfmeterschießen: 2:1 Fabian Lemke, 2:2 Rico Bork, 3:2 Malte Wilhelm, Juri Marxen verschießt, 4:2 Henrik Diekmann, Jan-Pelle Hoppe verschießt, 5:2 Erciyes Palo.