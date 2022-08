Neuheit: Ein Erzieher bringt das Boxen zum SV Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Der SV Henstedt-Ulzburg hat eine neue Sportart im Angebot – ab sofort gibt es im Verein eine Box-Sparte. Abteilungsleiter und zugleich auch Trainer ist Marco Akbar (38) – der dreifache Vater lebt im Ortsteil Rhen, hier ist er in einer Kindertagesstätte als Erzieher tätig. Er möchte insbesondere für Kinder und Jugendliche etwas Neues schaffen. „Boxen ist ein Sport für Jedermann. Im Fokus steht die Bewegung und die sportliche Betätigung. Das Boxen spricht so ziemlich alle Muskelgruppen an, und man wird sich wundern, welche Muskelgruppen es so gibt.“

Er hat einiges vor. Geboxt wird in der Sporthalle der Grundschule Theodor-Storm-Straße. Los geht es am 2. September. Für alle ab 12 Jahren finden die Einheiten freitags ab 19.15 Uhr sowie montags ab 20 Uhr statt. Ebenso an Freitagen gibt es ab 17.15 Uhr Training für Kinder im Alter von 8 bis 12. „Es geht vor allem daran, sie spielerisch an den Boxsport heranzuführen. Das ist großartig für das Trainieren der Reflexe, der Motorik und der Koordination sowie für Kraft und Ausdauer.“

Boxen: Der Coach ist Erzieher und hat drei Kinder

Direkt danach ab 18.15 Uhr startet ein Kursus für Frauen. Zwar können diese auch die anderen Angebote nutzen, aber: „Einige Frauen mögen beim Boxen lieber unter sich trainieren. Diese Möglichkeit will ich gerne anbieten“, so der Coach. Er selbst hatte als 13-Jähriger mit Thai-Boxen begonnen, wechselte dann einige Jahre später.

Das Boxtraining beim SVHU ist zusatzbeitragsfrei. Der Grundbeitrag beim Club beträgt 13 Euro (Kinder/Jugendliche) oder 19 Euro für Erwachsene. „Am besten einfach mal zum Ausprobieren vorbeikommen“, sagt Marco Akbar. Infos gibt auch per Mail (boxen@sv-hu.de).