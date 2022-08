Norderstedter Sportwoche: Viel Interesse an Triathlon und weiteren Events

Am 27. August startet die Sportwoche. So laufen die Vorbereitungen für die vier Events. Eine Überraschung gibt es schon.

Norderstedt. Wenige Tage vor dem Ende der Anmeldephase zeichnet sich ein Bild ab, wie groß die Norderstedter Sportwoche in diesem Jahr sein wird. Nach der pandemiebedingten Absage 2020 und der reduzierten Austragung im Vorjahr findet die Veranstaltung, die aus vier separaten Events besteht, diesmal in bewährter Form statt. Also mit: Langstreckenschwimmen im Stadtparksee (27. August), dem Festival Rad am Gutenbergring (28. August), dem Hamburg Airport Abendlauf rund um den Stadtparksee (31. August) und dem insgesamt 15. „TriBühne“-Triathlon (4. September).

Wer alle vier Wettbewerbe absolviert, kann an der Gesamtwertung zum besten Athleten beziehungsweise der besten Athletin teilnehmen. „Das ist sensationell gut gebucht“, sagt Organisatorin Dagmar Buschbeck, die mit dem Team ihrer Rattenscharf Eventagentur und zahlreichen weiteren Partnern und Sponsoren die Durchführung auf die Beine stellt. Denn es seien bereits 35 Frauen und Männer, die sich der besonderen Wertung stellen, die zuletzt 2019 stattgefunden hat.

Viel Interesse am Triathlon – fast 1400 Starter sind bereits angemeldet

Es gibt in diesen Wochen einige konkurrierende Großveranstaltungen. Auch die Angst vor einer Corona-Infektion könnte hier und da noch hemmend wirken – und es dürfte auch Sportler geben, die sich nach einer Erkrankung schonen müssen. Trotzdem: Der Triathlon weckt viel Interesse. „Da sind wir fast bei 1400 Startern“, so Buschbeck. „Beim Langstreckenschwimmen würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt.“

Und auch für den Abendlauf, bei dem der SV Friedrichsgabe in der Organisation mithilft, können sich gerne noch Staffeln und Firmen anmelden, für die es Sonderwertungen geben wird. Die Runde um den Stadtparksee ist 2,3 Kilometer lang, die längste Distanz: viermal um den See (9,2 Kilometer). Anmeldeschluss ist der 21. August.

Eröffnet wird die Sportwoche aber mit dem Langstreckenschwimmen (Anmeldeschluss: 22. August) mit vier Distanzen à 500, 1250, 2500 und 5000 Meter sowie einem Staffelwettkampf (4 x 1250 Meter). Letztmalig wird hier am 25. August eine „Beach Night“ im Strandbad angeboten, hier kann unter Aufsicht im See trainiert werden.

Kinder dürfen beim Radrennen auch das Bobbycar nehmen

Am 28. August findet das Radrennen statt (in Kooperation mit der RG Uni Hamburg) Wer mitfahren möchte, kann sich noch bis zum Tag der Austragung anmelden. Hier ist die Strecke 28 Kilometer lang, es gibt aber auch einen Firmenpokal, bei dem sechs Personen eine 1,4 Kilometer lange Runde auf einem Nextbike fahren. Für Kinder gibt es ebenso Angebote, ob nun mit dem Laufrad, dem Bobbycar oder anderen altersgerechten Rädern.

Der Triathlon im Stadtpark und auf der Schleswig-Holstein-Straße (Anmeldeschluss: 21. August) ist dann am 4. September das Highlight zum Abschluss – wie gehabt mit zahlreichen Disziplinen, der olympischen Distanz, dem Volkstriathlon, den Ligen von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und, ganz neu: Aquabike, das bedeutet, es wird nur geschwommen und Rad gefahren.

Infos und Anmeldungen:norderstedt-events.de. Anmeldungen bis 21. August (Triathlon, Abendlauf), 22. August (Langstreckenschwimmen) und 28. August (Festival Rad).