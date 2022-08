Eintracht: So bereitet sich der Club auf den Regionalliga-Start vor

Garstedter Fußballer treffen am Sonntag im eigenen Stadion auf Drittliga-Absteiger TSV Havelse. Was der neue Coach vorhat.

Die Mannschaft und alle Verantwortlichen rund um das Eintracht-Team in der Saison 2022/2023 – hintere Reihe von links: Jan-Pelle Hoppe, Falk Schmidt, Jan Lüneburg, Hamajak Bojadgian, Yannik Nuxoll, Philipp Koch, Benjamin Dreca, Rico Bork, Dane Kummerfeld, Manuel Brendel. Mittlere Reihe von links: Zeugwart Ashraf Rahim „Said“ Parniani, Physiotherapeutin Vanessa Blunk, Spiel- und Videoanalyst Denny Schiemann, Torwarttrainer Fabian Lucassen, Marc Bölter, Fabian Grau, Jonas Behounek, André Wallenborn, Tjark Hildebrandt, Elias Saad, Trainer Olufemi Smith, Co-Trainer Marius Ebbers, Physiotherapeutin Tamara Francke, Co- und Athletiktrainer Max Krause. Vordere Reihe von links: Jasper Hölscher. Juri Marxen, Kangmin Choi, Sönke Günther, Lars Huxsohl, Stefan Rakocevic, Dylan Williams, Philipp Müller, Michael Igwe.

Eintracht Norderstedt Regionalliga-Start: So bereitet sich die Eintracht vor

Norderstedt. Nachdem ein erster Termin im Edmund-Plambeck-Stadion am Montagabend wegen Starkregen kurzfristig abgesagt werden musste, haben die Fußballer von Eintracht Norderstedt eine wichtige Pflichtübung rechtzeitig zum Start der Regionalliga Nord erledigt. Das offizielle Teamfoto ist im Kasten. Und genauso zuversichtlich, wie hier alle in die Kamera schauen, geht das Team auch in den Auftakt.

Für Olufemi Smith ist dieser Sonntag ein historischer Tag. Nach drei Jahren und sieben Monaten feiert der neue Coach gegen den aus der 3. Liga abgestiegenen TSV Havelse (14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58) sein Punktspiel-Comeback als Chef auf der Trainerbank, nachdem er in der letzten Serie noch gemeinsam mit Jens Martens die Verantwortung getragen hatte.

„Anspannung ist da, aber wegen des Auftaktes in die neue Saison und nicht aus persönlichen Gründen. Schließlich haben Jens Martens und ich die Mannschaft ja schon seit drei Jahren trainiert. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass wir so gut wie möglich aus den Startlöchern kommen. Am besten mit einem Sieg“, sagt der 43-Jährige.

Eintracht Norderstedt sieht sich keinesfalls als Außenseiter

Trotz des dicken Brockens zu Saisonbeginn ist er guten Mutes für die Partie. „Sicher hat Havelse als Drittligaabsteiger nun in der Regionalliga Nord eine sehr gute Mannschaft. Aber die haben wir auch. Wir gehen keinesfalls als krasser Außenseiter in dieses Duell“, so Smith selbstbewusst. Sich nicht auf dem Feld fußballerisch duellieren werden Eintrachts Außenbahnspieler Nils Brüning (Aufbautraining nach Riss einer Plantarfaszie) und Jasper Hölscher (Rückenprobleme). Noch nicht hundertprozentig fit ist außerdem Innenverteidiger Hamajak Bojadgian nach seiner Knieoperation.

„Wir könnten Hamo für den Notfall auf die Bank setzen. Ich bin auch froh, dass er wieder im Mannschaftstraining mit dabei ist. Für die Startelf ist er noch keine Option“, erklärte Smith.

Die aktuelle Trainingswoche vor der Havelse-Partie war hat ihn außerdem glücklich gestimmt. „Ich bin absolut zufrieden damit, wie die Jungs mitgezogen haben. Wir haben uns ganz gezielt auf Havelse vorbereitet. Sowohl im Training auf dem Platz als auch durch unserer Scouting. Nun freuen wir uns sehr auf das Spiel und wollen unseren Fans gleich eine gute Leistung bieten.“