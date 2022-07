Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Fußballer kicken beim 10. WKK-Cup

Norderstedt. Nach dem 7:0-Erfolg im Testspiel gegen die U-23-Mannschaft des FC Hansa Rostock gönnte das Trainerteam von Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt den Spielern eine eintägige Verschnaufpause – um dann die Zügel in knackigen Übungseinheiten wieder spürbar anzuziehen.

Nächster Programmpunkt in der Vorbereitung auf die Punktrunde 2022/2023, die am Sonntag, 31. Juli, mit der Heimpartie gegen Drittliga-Absteiger TSV Havelse beginnt, ist der 10. WKK-Cup des

FC Union Tornesch im Sportpark Torneum.

Eintracht Norderstedt will mit Sieg ins Finale

Am heutigen Mittwoch trifft die Eintracht um 19.30 Uhr auf den schleswig-holsteinischen Oberliga-Club PSV Neumünster. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag der Gastgeber und der TuS Osdorf (beide Oberliga Hamburg). Das Spiel um Platz drei findet am Sonnabend um 13.30 Uhr statt, der Turniersieger wird von 16 Uhr an ermittelt.

„Die beiden Partien passen gut in unseren Ablauf, wir wollen weiterhin auf hohem Niveau testen“, sagt der Norderstedter Co-Trainer Marius Ebbers.

Philipp Müller und Dylan Williams sind wieder fit

Zwei zuletzt angeschlagene Mittelfeldakteure sind Anfang der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Philipp Müller ist von einer Corona-Infektion genesen, Dylan Williams hat seine Beschwerden im Bereich der Oberschenkelmuskulatur auskuriert. Weiterhin nicht zur Verfügung steht Neuzugang Manuel Brendel, der sich mit hartnäckigen Erkältungssymptomen herumplagt. Ebbers: „Es ist aber kein Corona.“

Das erste Pflichtspiel von Eintracht Norderstedt, das Lotto-Pokal-Match beim Kreisliga-Absteiger SV West Eimsbüttel, ist vom Sonntag, 24. Juli, auf Freitag, 22. Juli, vorverlegt worden. Die Begegnung wird um 19.15 Uhr auf dem Sportplatz an der Vogt-Kölln-Straße in Stellingen angepfiffen.