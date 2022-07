Motorsport: Zwei Tage Offroad-Spaß beim Motocross-Masters in Tensfeld

In Tensfeld treffen sich am Wochenende internationale Motocross-Fahrer zum MX Masters. Fans können wieder an die Strecke.

Tensfeld. Rassiger Motorrad-Rennsport, wie er viele Jahre in Tensfeld die Fans des Motocross in Schleswig-Holstein faszinierte, erlebt auf dem schwierigen Rundkurs an der Tarbeker Landstraße eine Fortsetzung. Nach zwei Jahren Besuchsverbot wegen der Corona-Pandemie dürfen Zuschauer nun wieder live mit am Streckenrand dabei sein, wenn sich die erfolgreichsten Motocross-Piloten hinter dem Startband versammeln und kräftig Gas geben.

Zwei Tage Spektakel: Im tiefen Sand geht’s Schlag auf Schlag

Beim ADAC MX Masters geht es am Wochenende Schlag auf Schlag. Nur eine Woche nach dem Rennen in Bielstein (Nordrhein-Westfalen) findet am Sonnabend und Sonntag in Tensfeld die vierte Runde des international anerkannten Wettbewerbs statt. Der tiefe Sand der anspruchsvollen Strecke in Tensfeld wird die Piloten fahrerisch und konditionell fordern.

Beim MX Masters ist Max Nagl aus Weilheim (Krettek-Haas-Racing-Team) bislang in den Veranstaltungswertungen ungeschlagen und klarer Favorit. Doch wer kann ihn schlagen? Das ist die Frage beim Masters, die vor allem seine stärksten Verfolger, der amtierende Champion Jordi Tixier aus Frankreich (KTM Sarholz Racing Team) und der deutsche Vizemeister Tom Koch (Kosak Racing Team), in Tensfeld beantworten möchten. Nagl gewann bislang alle drei Veranstaltungen und musste sich lediglich in zwei von neun Läufen geschlagen geben. Die Konkurrenten müssen sich also ranhalten.

Erwartet werden intensive Duelle von Top-Fahrern

Auch Adam Sterry aus Großbritannien (KTM Sarholz Racing Team) und Stefan Ekerold (DEU/Team Bauerschmidt MB 33) besitzen das Zeug für Lauf- und Gesamt-Podestplatzierungen und hoffen auf eine Verbesserung ihrer letzten Resultate. Mit Tim Koch (Team AB-Racing by Zweiradsport Schmitz), dem Esten Gert Krestinov (Motoextreme Honda), Boris Maillard (Frankreich/Stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki) und Lukas Platt (DW-Racing KS Performance Fantic) geht eine starke Gruppe von Piloten, die gut für die Top-Fünf und intensive Duelle sind, ans Startgatter.

Im MX Youngster Cup möchte Spitzenreiter Guillem Farres an seine starke Sandfahrt beim Saisonauftakt in Dreetz anknüpfen, wo er die Maximalpunktzahl einfuhr. Doch Camden Mc Lellan (Niederlande/BT Racing Team), Maximilian Spies (Schmicker Racing Team), Noah Ludwig (Becker Racing) und Jörgen-Matthias Talviku (Estland) vom MX-Handel-Racing-Team sind alle gewillt und fähig, dem Spanier Paroli zu bieten.

Der amtierende MX-Junior-Cup-125-Champion Scott Smulders aus Holland (Husqvarna SKS-Racing NL Team) wird sein Debüt im Youngster Cup geben und dürfte auf dem ovalen Geläuf eine gute Figur abgeben. Ivano van Erp (Niederlande/SHR Motorsports) hat bei den ersten beiden Veranstaltungen in dieser Kategorie bewiesen, dass mit ihm sowohl auf sandigem als auch festem Untergrund zu rechnen ist; er fuhr als einziger Pilot in allen Läufen auf das Podest.

Zuschauer dürfen nach Corona-Zwangspause wieder dabei sein

In diesem Jahr dürfen Zuschauer die Fans die Rennen im Gegensatz zu 2021 wieder live an der Rennstrecke erleben, Tickets können vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Am Sonnabendabend findet erstmalig ein sogenanntes Pitbike-Rennen des Masters-Teams statt. Bei der Autogrammstunde am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr geben Max Nagl, Jordi Tixier, Tom Koch, Adam Sterry und Stefan Ekerold Autogramme und stehen für Fotos am MX Masters Truck zur Verfügung.

Alle Rennen aus Tensfeld werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen.

Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Sonnabend beginnt die Sendung um 13 Uhr, am Sonntag wird schon von 10.10 Uhr an übertragen.

