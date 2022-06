U-19-Fußballer wollen Saison mit Bundesliga-Aufstieg krönen

Eintracht Norderstedt hat am Sonntag im Moorbekstadion Hertha Zehlendorf zu Gast. Warum das Match auch für die U 18 wichtig ist.

Norderstedt. An diesem Sonntag kommt es um 14 Uhr zum wichtigsten Jugendfußball-Match in Norderstedt seit vielen Jahren. Die A-Junioren von Eintracht Norderstedt, mit 31 Punkten aus zwölf Partien souveräner Meister der Nordstaffel der Regionalliga Nord, wollen ihre schon jetzt überragende Saison mit dem Aufstieg in die U-19-Bundesliga krönen. Um dieses ehrgeizige Vorhaben in die Tat umzusetzen, müssen sich die Schützlinge von Trainer Andreas Prohn allerdings erst noch gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf (Zweiter der Regionalliga Nordost) durchsetzen.

Gekickt wird im Modus Hin- und Rückspiel. Da der Rasen des heimischen Edmund-Plambeck-Stadions aktuell gesperrt ist, findet das erste Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften stattdessen im Moorbekstadion am Schulzentrum Nord (Moorbekstraße 25) statt. Das Rückspiel wird am Sonntag, 19. Juni, um 14 Uhr in der Bundeshauptstadt angepfiffen.

Aufstieg kann am 19. Juni in Berlin perfekt gemacht werden

„Wir treffen auf einen sehr laufstarken und aggressiven Gegner“, sagt Trainer Andreas Prohn nach sorgfältigem Videostudium der Berliner. Die Eintracht, die im Duell mit dem Meister der Südstaffel, dem JLZ Emsland im SV Meppen (0:4) ihre erste Chance auf den Aufstieg vergab, will sich mit einem Sieg gegen die Hertha eine gute Grundlage für die zweite Partie verschaffen. Prohn: „Wir würden uns über viele Zuschauer freuen, zusätzliche Unterstützung wäre sehr motivierend für die Mannschaft.“

Lautstark bei der Sache sein wird auf jeden Fall das U-18-Team von Eintracht Norderstedt, das an diesem Sonnabend beim VfL Lohbrügge die Möglichkeit hat, sich die Oberliga-Meisterschaft zu sichern. Ob die Truppe im Fall des Titelgewinns in die Regionalliga aufsteigen kann, hängt allerdings vom Abschneiden der U 19 in den Aufstiegsspielen ab.

Eintracht Norderstedts U 18 könnte profitieren

„Wir hoffen, dass die U 18 Meister wird und wir ihr mit unserem eigenen Aufstieg die Möglichkeit geben können, in der kommenden Serie in der Regionalliga anzutreten“, so Andreas Prohn, der die Bedeutung beider Partien hervorhebt: „Wir können sehr stolz auf die gezeigten Leistungen der U 18 und U 19 sein. Wenn jetzt beide Mannschaften jetzt auch noch aufsteigen sollten, wäre das natürlich das Optimum.“

Er selbst sieht die sportliche Entwicklung im Verein noch lange nicht am Ende – und hat seinen Vertrag mit dem Club von der Ochsenzoller Straße um zwei Jahre verlängert. „Ich freue mich sehr, diesen positiven Weg gemeinsam weiterzugehen“, so der 55-Jährige.

Einlass vor dem Match gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf ist um 13 Uhr, Eintrittskarten gibt es zum Preis von 5 Euro (ermäßigt: 3 Euro) ausschließlich an der Tageskasse. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.