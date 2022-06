Frauenfußball: HSV gewinnt den Hamburger Lotto-Pokal

Hamburg. Die Fußballfrauen des Hamburger SV haben erwartungsgemäß den Hamburger Lotto-Pokal gewonnen. Die favorisierte Mannschaft von Trainer Lewe Timm setzte sich im Stadion des HSV Barmbek-Uhlenhorst an der Dieselstraße vor 1800 Zuschauern mit 4:1 (2:1) gegen Oberliga-Club Eimsbütteler TV durch.

Überragende Kulisse im BU-Stadion

„Das war ein verdienter Sieg vor einer überragenden Kulisse, so etwas haben meine Spielerinnen noch nie erlebt“, sagte Coach Timm. Der HSV, der am kommenden Sonntag um 14 Uhr auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße sein erstes Zweitliga-Aufstiegsmatch gegen den 1. FFC Turbine Potsdam II bestreitet, dominierte von Beginn an das Geschehen und wurde von seinen Fans 90 Minuten lang lautstark unterstützt.

Larissa Mühlhaus trifft per Fallrückzieher

Nach Vorarbeit von Emilia Hirche erzielte Larissa Mühlhaus mit einem Fallrückzieher aus sechs Metern den Führungstreffer. In der 23. Minute war Mühlhaus erneut erfolgreich, ehe Hannah Paulini den ersten gefährlichen Angriff des ETV erfolgreich abschloss.

In der zweiten Hälfte sorgten Emilia Hirche (68.) und Anne von Bonn (76.) für den deutlichen Endstand.