Fußballer des SV Todesfelde verpassen Sprung in die Regionalliga

Das zwischenzeitliche 1:1 für den SV Todesfelde: Der agile Rafael Krause erzielt in der 57. Minute den verdienten Ausgleichstreffer.

Frank Best

Frank Best

Fussball SV Todesfelde verpasst den Sprung in die Regionalliga

Todesfelde. Sie hatten alles versucht, vor 1250 begeisterten Zuschauern die letzten Kräfte mobilisiert, erarbeiteten sich zum Abschluss der Regionalliga-Aufstiegsrunde in der Heimpartie gegen den BSV Kickers Emden Torchancen in Hülle und Fülle – doch das Fußballfest im ausverkauften Joda-Sportpark verlief für die Oberliga-Kicker des SV Todesfelde ohne das erhoffte Happy End. Die Mannschaft von Trainer Bastian Holdorf und Teamchef Sven Tramm trennten sich von den bereits als Aufsteiger feststehenden Ostfriesen mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Und verpassten den Sprung in die vierthöchste deutsche Klasse

Remis ist für die Gäste schmeichelhaft

Dies lag allerdings nicht am für die Gäste schmeichelhaften Remis. Da zur gleichen Zeit der Bremer SV den WTSV Concordia Hamburg mit 3:1 (1:0) bezwang, hatte die Begegnung in Todesfelde zwar einen hohen Unterhaltungswert. Für den Ausgang der Relegation waren die abwechslungsreichen 90 Minuten allerdings bedeutungslos; Emden (sieben Zähler) und Bremen (6) werden in der Serie 2022/2023 unter anderem gegen Eintracht Norderstedt um Regionalliga-Punkte spielen, dem SVT (2) blieb nach dem Vierer-Turnier nur der undankbare dritte Rang.

Überragend: Emdens Keeper Nils Ludwig

Als Party-Crasher erwies sich neben dem Club von der Weser vor allem der Emder Schlussmann Nils Ludwig, der die sonst so treffsicheren SVT-Angreifer Morten Liebert und Marco Pajonk mit seinen Paraden zur Verzweiflung brachte. Der Zwei-Meter-Hüne ließ sich in seinem letzten Match für die Kickers nur von Rafael Krause (57./80. Minute) bezwingen.

„Wir sind enttäuscht, in den drei Partien der Aufstiegsrunde war mehr für uns drin, letztendlich haben Kleinigkeiten entschieden. Aber so ist das im Fußball“, sagte Sven Tramm.

Die neue Oberliga-Saison beginnt am 29./30. Juli

Bis Ende Juni kann und soll sich seine Mannschaft nun von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen – dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison, die mit dem ersten Spieltag am 29. und 30. Juli beginnt.

SV Todesfelde – BSV Kickers Emden 2:2 (0:1). – Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Eintracht Norderstedt). – Zuschauer: 1250. – Tore: 0:1 Marvin Eilerts (9.), 1:1, 2:1 Rafael Krause (57./80.), 2:2 Tido Steffens (82.). – Besonderes Vorkommnis: SVT-Keeper Fabian Landvoigt hält in der 86. Minute einen Foulelfmeter von Matthias Goosmann. – SVT: Landvoigt – Sabas, Yilmaz, Rave, Blohm (15. Holm). – Weidemann (79. Holst), Bento de Lima, Gelbrecht (83. Jaacks), Krause – Pajonk (69. Studt), Liebert.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.