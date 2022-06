Aufstiegsrunde: SV Todesfelde hat es nicht mehr in eigener Hand

Hamburg. Die Fußballer des SV Todesfelde können nicht mehr aus eigener Kraft in die Regionalliga Nord aufsteigen. Im zweiten Spiel der Playoffs verlor der schleswig-holsteinische Oberligameister gegen den Bremer SV mit 0:2 (0:1). Die Partie wurde vor 840 Zuschauern auf neutralem Platz in der Hamburger Adolf-Jäger-Kampfbahn, der Heimstätte von Altona 93, ausgetragen. Während Bremen zum Auftakt bei Kickers Emden mit 1:2 verloren hatte, war Todesfelde bei Concordia Hamburg ein 1:1 gelungen. Und beide Teams zeigten mit viel Intensität, dass viel auf dem Spiel stand.

Unmittelbar vor der Pause fällt das 0:1

Allerdings führte das nicht zu vielen Offensivszenen. Erst am Ende der ersten Halbzeit änderte sich das. Zum Leidwesen der Todesfelder scheiterte Angreifer Morten Liebert mit einem Kopfball kurz vor der Pause an einem Abwehrbein, der Ball wäre sonst im Tor gelandet. Quasi im Gegenzug traf dafür der Gegner: Lukas Muszong zog aus 20 Metern ab, der Schuss passte genau in die rechte untere Ecke (45.+3).

Im zweiten Durchgang wurde die Begegnung offener, doch der Dorfclub aus dem Kreis Segeberg vermochte es nicht, über einen längeren Zeitraum Druck auszuüben. Vielmehr kassierte man das 0:2 nach einer kurz ausgeführten Ecke – Torhüter Fabian Landvoigt sah den Schuss von Mats Kaiser spät (77.), auch diesmal landete der Ball direkt neben dem Pfosten.

Todesfelde fehlt das Spielglück

In den Schlussminuten fehlte dann auch das Spielglück, die letzte Gelegenheit hatte Rafael Krause in der 95. Minute, als er in aussichtsreicher Position letztlich wie so oft geblockt wurde. Ein schwacher Trost war, dass der SV Todesfelde erneut das (für den Fall von Punkt- und Torgleichheit) vorgeschriebene Elfmeterschießen für sich entschied (3:1), weil kurioserweise gleich drei Bremer ihren Schuss über das Tor setzten.

Parallel gewann Kickers Emden gegen Concordia mit 3:1 und ist vorzeitig aufgestiegen (Tabelle). Für den dritten Spieltag (5. Juni, 15 Uhr) bedeutet das: Todesfelde muss zuhause gegen Emden gewinnen. Und zwar möglichst hoch. Dann könnte die Mannschaft noch an Bremen vorbeigehen, sofern die Hansestädter nicht im eigenen Stadion gegen Concordia gewinnen. Doch es könnte auf die geschossenen Tore ankommen. Ein Beispiel: Todesfelde siegt mit 3:1, während die Parallelpartie 2:1 für Concordia ausgeht. Dann wäre der SVT Zweiter.

Tore: 1:0 Lukas Muszong (45.+3), 2:0 Mats Kaiser (77.).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SV Todesfelde: Landvoigt – Chaumont (83. K. Benner), Sabas, Yilmaz, Blohm (78. Holm) – Rave – Weidemann (65. Holst), Bento – Pajonk, Liebert, Krause.

Zuschauer: 840.

Schiedsrichter: Adrian Höhns (TuS Dassendorf).