Enttäuschend: Nur 300 Anmeldungen für Stadtlauf in Norderstedt

Norderstedt. Das ist eine enttäuschende Resonanz: Für den 24. Norderstedter Stadtlauf am Sonntag, 12. Juni, bekanntlich ausgerichtet vom SV Friedrichsgabe mit neuem Streckenprofil, haben sich bislang lediglich 300 Sportlerinnen und Sportler angemeldet, wie Organisatorin Sylvia Schock auf Abendblatt-Nachfrage berichtet. „Das ist ganz schön wenig. Mein Ziel waren 800. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen ansteigt. Vielleicht spielt mit rein, dass es eine Woche nach Pfingsten ist, aber ich weiß es nicht. Wir haben unser Bestes getan.“

Am 3. Juni um 23.59 Uhr endet die Anmeldephase

Die Anmeldephase endet am Freitag, 3. Juni, um 23.59 Uhr. Allerdings sind auch in der nächsten Woche noch Nachmeldungen möglich. Das geht einerseits beim Premiumpartner, dem Laufgeschäft Zippel’s Läuferwelt (Ulzburger Straße 375), von Mittwoch, 8. Juni, bis Freitag, 10. Juni, jeweils von 10 bis 18.30 Uhr. Hier erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bis 3. Juni registriert hatten, ihre Startunterlagen. „Aber bei Zippel’s geht auch beides – anmelden und gleich die Startunterlagen mitnehmen“, sagt Sylvia Schock.

So funktioniert der 24. Norderstedter Stadtlauf

Am Sonnabend, 11. Juni, sind Nachmeldungen zudem von 10 bis 16 Uhr am Vereinsheim des SVF (Lawaetzstraße 20) möglich. Allerdings mit einer Nachzahlung von 8 Euro zuzüglich zum Startgeld von 13 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Schülerinnen und Schüler bis Jahrgang 2014. Kinder des Jahrgangs 2015 oder jünger können für 3 Euro mitlaufen, hier ist die Nachmeldung umsonst, sie kann auch noch am 12. Juni bis 10 Uhr gemacht werden.

Arriba war Ende 2021 als Sponsor ausgestiegen

Wie mehrfach berichtet, war das Arriba-Erlebnisbad Ende 2021 als Titelsponsor des Volkslaufes ausgestiegen – zuvor war die Veranstaltung zweimal während der Pandemie ausgefallen. Der SV Friedrichsgabe entschied dann, den Lauf selbst weiter durchzuführen. Nur eben in einem kleineren Rahmen, zudem war es nicht mehr möglich, rund um das Arriba den Start-Ziel-Bereich einzurichten.

Die nahe liegende Alternative war das Vereinsgelände an der Lawaetzstraße mit dem Waldstadion. Von dort führt ein abwechslungsreicher 5-Kilometer-Rundkurs auf asphaltierten Straßen und Fußwegen durch die Umgebung. „Ganz schön tricky“ sei dieser, hat Sylvia Schock von Sportlern gehört, die testweise bereits eine Runde gelaufen sind. Die Strecke ist vom Deutschen Leichtathletik-Verband vermessen, demnach bestlistenfähig.

Um 9 Uhr geht die Veranstaltung los

Geplant sind folgende Läufe: ab 9 Uhr die 5 Kilometer für Schüler, Erwachsene sowie eigentlich auch Firmen, wobei sich leider keine angemeldet hat. Um 9.10 folgt Walking und Nordic-Walking, und dann um 10.20 Uhr die 10-Kilometer-Distanz, also über zwei Runden. Dazu gibt es um 10.40 Uhr einen Waldi-Kinderlauf (400 Meter, ohne Zeitnahme). Geplant sind zwei Wasserstellen entlang der Strecke und eine dritte im Zielbereich.

Geparkt werden kann bei Aldi/Hayunga an der Quickborner Straße, also rund 800 Meter entfernt. Die AKN-Haltestelle Friedrichsgabe ist in wenigen Minuten per Fuß erreichbar. Die Anmeldung erfolgt online über die Vereins-Homepage (dort gibt es auch die Ausschreibung), von dort führt ein Link zum Portal Davengo.