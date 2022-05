Ex-Kiezkicker: Marius Ebbers wird Co-Trainer in Norderstedt

Norderstedt. Einen prominenteren Neuzugang wird Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt in diesem Sommer wohl nicht mehr vorstellen können. Marius Ebbers (44) wird zur neuen Saison Assistent des neuen Cheftrainers Olufemi Smith (43), wie der Garstedter Verein am Montagnachmittag bestätigte. Der gebürtige Essener bringt bekanntlich eine Menge an Erfahrung aus dem Profigeschäft mit. In seiner Vita stehen unter anderem 77 Bundesliga- und 273 Zweitligaspiele, in denen 108 Tore erzielt hat.

In der Hansestadt ist Ebbers durch seine Zeit beim FC St. Pauli von 2008 bis 2013 insbesondere den Fans am Millerntor in bester Erinnerung. In Bezug auf Norderstedt ist aber wohl sogar noch wichtiger, was er anschließend machte. Denn der Angreifer ging dann zum Hamburger Amateurclub VfL 93, kickte am Stadtpark zusammen mit Olufemi Smith in einer Mannschaft. „Ich glaube, es ist eine gute Konstellation zusammen mit Olufemi Smith. Die beiden kennen sich gut, sie haben zusammen beim VfL 93 gespielt“, sagt so auch Reenald Koch, Präsident von Eintracht Norderstedt.

Als Assistent hat Marius Ebbers, der als Trainer bereits eine A-Lizenz hat, für zwei Jahre bis 2024 zugesagt. Koch: „Marius ist jemand, der nachweislich in allen Bereichen eine erfolgreiche Karriere hingelegt hat. Er weiß, wie Fußball geht.“

Eine Trainerstation hat dieser bereits hinter sich. Denn nachdem Ebbers seine aktive Karriere 2017 beim Oberligisten SC Victoria beendete, war er an der Hoheluft zunächst Assistent unter Jean-Pierre Richter und Fabian Boll, ehe er 2019 zum Cheftrainer befördert wurde. Im Februar dieses Jahres beendete der Hamburger Verein dann die Zusammenarbeit.