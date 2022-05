Für die Oberliga: TuRa-Fußballer holen Regionalliga-Erfahrung

Norderstedt. Nach dem kuriosen Saisonendspurt in der Landesliga 1 (das Abendblatt berichtete) sind die Fußballer von TuRa Harksheide an ihrem lang ersehnten Ziel angekommen: in der Oberliga Hamburg. „Etwas Genugtuung verspüre ich nach viereinhalb Jahren hier durchaus“, sagt Trainer Jörg Schwarzer zum Aufstieg in die höchste Hamburger Amateurklasse. „Wir haben es mit geringen Mitteln gepackt. Respekt an die Mannschaft, Respekt ans Umfeld und besonderen Respekt an unseren Liga-Obmann Philipp Penkwitt für seine großartige Arbeit!“

Um allerdings ein Sprichwort recht frei zu variieren: Nach dem Aufstieg ist vor dem Klassenerhalt! Um dauerhafter Bestandteil von Hamburgs Eliteliga zu werden, muss TuRa seinen Kader qualitativ verstärken. Offensichtlich wurde diesbezüglich von den umsichtigen Verantwortlichen erneut sehr gute Vorarbeit geleistet. Als schmerzvoller Abgang steht bislang nur Innenverteidiger Leon Cammann (23) fest (beruflich nach Regensburg). Für die Innenverteidigung kommen Dominik Mahnke (24, von Oberligist HSV Barmbek-Uhlenhorst) und die Zwillinge Jannick und Jonas Lütjens (beide 19, vom Bezirksligisten SV Eidelstedt).

Stürmer Ole Schneemann kommt vom SV Henstedt-Ulzburg

Auf der Sechs stoßen Nico Schluchtmann (26, BU) und Fabian Jacobs (23, vom Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg) zum Kader. Die Außenbahn flitzt künftig Felix Hennings (24) vom bisherigen Ligarivalen SV Halstenbek-Rellingen rauf und runter und im Sturm soll Ole Schneemann (24, ebenfalls SVHU) die Torquote erhöhen.

Vor allem Schluchtmanns Transfer gilt als Coup. „Er ist ein Fußballer mit großem Herz und soll der Leader unseres jungen Teams werden“, sagt Yavuz Kement, der als gleichberechtigter Trainer im Duo mit Schwarzer das Ziel Klassenerhalt erreichen soll. Schluchtmann kehrt zudem nach Hause zurück. Er durchlief die Jugend von Eintracht Norderstedt und spielte in der Saison 2015/16 in der Regionalligamannschaft der Garstedter (14 Einsätze), bevor er zum HSV Barmbek-Uhlenhorst wechselte. Ihren spielerischen Ansatz wollen Schwarzer und Kement in der Oberliga Hamburg weiter durchziehen. „Körperlich“, betonen die beiden Verantwortlichen unisono, „werden wir aber zulegen müssen.“