Talente der LG Alsternord sind auf Höhenflug

Hamburg. Zum dritten Mal in Folge trafen sich die Leichtathleten aus Schleswig.-Holstein und Hamburg zum sportlichen Vergleich in der Alsterdorfer Leichtathletikhalle – dieses Mal kämpften die Schülerinnen und Schüler der Altersklassen 14 und 15 Jahre um die Titel. Ob es an den hohen Corona-Inzidenzzahlen lag oder einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme war – zahlreiche Abmeldungen sorgten für überschaubare Teilnehmerfelder. Ihren ersten und einzigen Hallenwettkampf in dieser Saison absolvierte Leana Koslowski vom SV Friedrichsgabe. Die 15-Jährige, die im vergangenen Jahr Deutsche W-14-Vizemeisterin im Block Lauf wurde, startete gleich viermal und holte sich über 60 Meter Hürden und über 300 Meter den Titel.

„Wir trainieren zurzeit überhaupt nicht in der Halle. Weitsprung können wir nur an der frischen Luft üben, wenn das Wetter es zulässt“, so Trainer Roy Brusenbauch. Die fehlende Routine machte sich im Wettkampf bemerkbar. Von sechs Versuchen waren nur zwei gültig. „Es waren gute Sprünge dabei. Aber wenn die ungültig sind, ist das natürlich ärgerlich“, sagte die 15-Jährige anschließend etwas zerknirscht.

Leana Koslowski will einen Kreisrekord knacken

Der Grund für den Frust: Bis zum letzten Durchgang lag Leana Koslowski mit 5,12 Metern an Position eins und wurde dann im letzten Durchgang noch von ihrer Freundin Felina Theissen (MTSV Hohenwestedt, 5,17 Meter) abgefangen. Ganz anders war das Bild im 60-Meter-Hürdensprint, wo sich Leana Koslowski in 9,44 Sekunden souverän den Titel sicherte. Gold gab es auch über 300 Meter, wo die junge Henstedt-Ulzburgerin ihre Konkurrenz dominierte und mit zwei Sekunden Vorsprung nach 44,30 Sekunden ins Ziel kam.

Leana Koslowski (15, SV Friedrichsgabe) holte bei den Schülerinnen W 15 zwei Titel und zwei zweite Plätze.

Foto: Anne Pamperin

Die beiden Disziplinen will die ehrgeizige Athletin in der anstehenden Freiluftsaison kombinieren und hat sich dafür auch schon klare Ziele gesetzt. „Ich will den W-15-Kreisrekord über 300 Meter Hürden knacken“, sagte Leana Koslowski. Die bisherige Bestmarke von 2014 (45,66 Sekunden) hält ihre Vereinskameradin und Freundin Jaqueline Eylmann.

Leana Koslowski war die einzige Athletin des SV Friedrichsgabe bei den Landesmeisterschaften in Hamburg. Wesentlich zahlreicher waren die Mitglieder der LG Alsternord vertreten. Dabei überzeugten die LGA-Talente auch mit tollen Leistungen und insgesamt zwölf Titeln. Zwei davon holte sich Nachwuchsathlet Jakob Labes. Der 13-Jährige gewann den M-14-Stabhochsprungwettbewerb mit neuer persönlicher Bestleistung von 3 Metern und sprang damit auch höher als die gesamte Konkurrenz der um ein Jahr älteren Schüler M 15.

Stabhochspringer können in Norderstedt nicht trainieren

Der Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit, denn seit September kann auf dem Sportplatz am Schulzentrum Süd kein Stabhochsprung mehr trainiert werden. Unbekannte hatten die Anlage in Brand gesetzt und diese dadurch komplett zerstört. „Das war ein Schock für Jakob“, bestätigte seine Mutter, Kirsten Kausch. Eine neue Anlage wurde bisher noch nicht aufgebaut. „Aber wir sind in Gesprächen mit der Stadt Norderstedt und bekommen viel Unterstützung“, sagte Toni Thoma, Vorsitzender der LGA.

Jakob Labes freute sich nicht nur über den Titel im Stabhochsprung, sondern triumphierte in 2:23,54 Minuten auch im 800-Meter-Rennen der Schüler M 14. Im Zielsprint setzte er sich gegen Samuel Burger (LBV Phönix Lübeck, 2:23,75 Min.) durch.

Endspurt sichert den 4 x 200-Staffeltitel

Die U-16-Staffel der LG Alsternord wurde in 1:56,49 Minuten Hamburger Meister über 4 x 200 Meter – von links: Leni Möller, Anna Neuhausen, Tia Doehring und Jana Schimkus.

Foto: Anne Pamperin

Genauso spannend wie der 800-Meter-Lauf der Schüler M 14 war der Staffelwettbewerb der weiblichen Jugend U 16 über 4 x 200 Meter. Das Quartett der LG Alsternord (Anna Neuhausen, Jana Schimkus, Leni Möller und Tia Doehring) holte sich mit einem furiosen Endspurt den Hamburger Meistertitel. Erst auf der Zielgeraden zog Schlussläuferin Tia Doehring an der bis dato führenden Julia Ohly von der LG Wedel-Pinneberg vorbei und erkämpfte sich Platz eins unter den Hamburger Teams und Rang zwei in der Gesamtwertung beider Verbände.

Weitere Titel für die LG Alsternord, M 15, 60 Meter: Malik Teggatz (7,63 Sekunden); Weitsprung: Jakob Körner (5,28 Meter); Kugelstoßen: Malik Teggatz (10,24 Meter); W 15, 60 Meter: Anna Neuhausen (8,36 Sek.); Stabhochsprung: Jana Schimkus (2,60 Meter); W 14, 60 Meter: Tia Doehring (8,49 Sek.); Stabhochsprung: Tia Doehring (2,10 Meter).

Gold für den SC Rönnau 74 holten Fabian Brust (M 14, 3000 Meter, 11:07,71 Min.); Nanno Tetzlaff (M 14, Stabhochsprung, 2,10 Meter); Linus Beyer (M 15, 3000 Meter, 10:14,65 Min.); Helena Filzek (W 14, 2000 Meter, 8:21,98 Min.) und Jonna Friedrichs (W 14, Hochsprung, 1,48 Meter).